El Brujo: "Yo soy el juglar que no fue a Hollywood"

Entrar en el estudio madrileño de El Brujo (Jaén, 20 de septiembre de 1950) tiene algo de místico. Un espacio lleno de libros y dioses, dispuestos en pequeños altares, a partes iguales.

Un rincón donde pausar el tiempo y arroparte de conocimiento, meditación, teatro, reflexión y poesía "aquí es donde yo trabajo y paso mis momentos de recogimiento y de preparación de estudio, para luego después, salir al escenario… aquí está el laboratorio donde se mezcla Rafael con El Brujo. Dos gotas de Rafael, una de El Brujo, dos de El Brujo, una de Rafael. Ahí estoy, siempre funcionando con la probeta" me dice con su profunda voz.

Porque él, a estas alturas, es todo, indisoluble, Rafael Álvarez El Brujo, todo seguido, nombre y dos apellidos. Un alquimista del teatro, un valiente por apostar por los clásicos, en un tiempo, en el que lo esdrújulo, Sófocles o Eurípides, apenas resuenan en los oídos de algunos.

"El teatro clásico es muy difícil de vender al público y, sin embargo, tenemos un patrimonio muy potente. Yo siempre digo que lo que es Europa como cultura, la civilización europea, se sostiene en la tragedia griega, Shakespeare y el teatro del Siglo de Oro español… si tú quitas eso de Europa, se desvanece y solo queda el IVA de los funcionarios de la Unión Europea" me asegura.

Los próximos enero y febrero vuelve a las tablas del Teatro Bellas Artes de Madrid con dos proyectos, Los dioses y Dios y El viaje del monstruo fiero. En este último, y en una hora y media, recita a sus clásicos Shakespeare, el Lazarillo de Tormes y Lope de Vega. "Lope de Vega llamaba al actor un monstruo fiero, por el hambre que tenían los actores en el siglo XVII… cuando alguien te mira, te sale el actor que llevas dentro, pero ahora tenemos la sobre dimensión de la tecnología para todo ese mecanismo psicológico, antes solo era el espejo y la mirada del otro, ahora tenemos el selfie, el correo electrónico, Instagram…".

Una sobreexposición y una sobre definición que considera excesiva. "Yo tengo amigos y hablamos de política, tienen diferentes posiciones y yo no tengo ninguna, porque me gusta contemplar por encima. Antes, siempre se decía que si eres apolítico es que eres de derechas. Eso es una tontería total, es sencillamente caer en la trampa de la gran manipulación que hay en esta sociedad, de que si no estás conmigo, estás contra mí. Yo reivindico mi derecho a estar por encima de los acontecimientos y verlos de una forma ecuánime, la política no tiene que ver con el conocimiento ni la ideología, tiene que ver con el interés… yo me declaro transpolítico".

El actor y la entrevistadora hacen un alto en su conversación. JORGE PARÍS

Transpolítico, eterno y universal, como sus clásicos, esos que le han hecho ganar numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro de las Bellas Artes: "No aspiraba a tanto. Me ha sobrepasado la vida, me ha dado mucho más de lo que yo esperaba. Yo esperaba ir a Hollywood y soy el juglar que no fue a Hollywood. Puedes encontrar eso que tú buscas en cualquier sitio".

Y su sitio es la Cultura, la de verdad y con mayúsculas. "La cultura es una vivencia, no es algo para ser tú más que el otro, más que el que no sabe, que el inculto, para mí la cultura es ser consciente de que tú eres el otro, que vas con un analfabeto y eres tú también lo eres, y vas con un facha, y te miras un poquito por dentro, y a lo mejor también eres un poco facha". Un cómico que prefiere la ligereza, a pesar de la profundidad de sus palabras, porque una cosa es la intensidad y otra la verdad y Rafael Álvarez El Brujo, reniega de lo intenso, se queda con esa verdad que te da saber que el conocimiento es infinito e inalcanzable, como los dioses que le acompañan cada día en su vida y en su mesa.