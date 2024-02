Cayetana Guillén Cuervo: "Me parece genial que Nebulossa, una tía rubia de 55 años, reivindique lo que quiera"

Cayetana Guillén Cuervo me cita en su peluquería de referencia, Alberto Cerdán. Y entre el secador y la pedicura charlamos, se prepara para ir a un estreno de teatro, pero se le da bien lo de ser malabarista de la vida, un Tetris diario que encaja a la perfección casi siempre.

Presenta dos programas de cultura, es actriz, directora, madre y amiga y todo lo ejerce, aquí no hay títulos caducados, hace prácticas cada día. "Hay gente que tiene una vida más sencilla, pero la verdad es que a mí, a veces, se me complica más de la cuenta", me dice con media sonrisa.

Acaba de estrenar Pandataria, un nuevo proyecto teatral que estará hasta el día 25 de febrero en los Teatros del Canal. "Queríamos hacer algo que sacudiera, que mezclara disciplinas artísticas, que tuviera un reparto inclusivo. Y encontramos Pandataria, que es una isla al sur de Italia a la que, en la época de los Césares romanos, desterraron a las mujeres patricias que consideraban adúlteras, que en realidad eran las mujeres competentes e inteligentes que molestaban", explica.

Un proyecto junto con el coreógrafo Chevy Muraday de un texto clásico, pero absolutamente actual: "Todo el mundo tiene su Pandataria, su rincón de dolor, su rincón de heridas, donde le han maltratado, donde le han expulsado, donde le han herido, donde le han ninguneado… Aunque aparentemente seas una persona absolutamente construida de éxito, estupenda, tienes tu rincón de Pandataria".

Y a la obra teatral se suma un documental, donde distintas personas hablan de ese rincón de dolor en un ejercicio de exorcismo personal. "Este reparto es la sociedad. Una persona transexual, un árabe, un negro, un homosexual, un rapero y una chica como yo, que la puedes definir de muchas maneras", detalla. Una chica como ella, que se abre en canal y cuenta que sufrió una agresión sexual siendo una niña, su propia Pandataria.

"Me vas a permitir que no hable exactamente de eso, está recogido en un proceso creativo y en ese contexto se queda. Creo que es donde tiene sentido, en el documental y en el espectáculo. Pero sí te digo que todo el mundo puede salir de su Pandataria".

Y todavía le queda un poco de tiempo para hacer cine. En breve arranca una nueva película Si te contara, con Alfonso Albacete, con un guion que cocinaron ambos en pandemia. "Lo escribimos juntos en el confinamiento por videollamada y es una preciosidad. Alfonso me dice que rodamos en verano y no estoy muy segura de que rodemos tan pronto, pero bueno", asegura.

Mientras sus uñas se secan, hablamos de su familia, de su hijo Leo, del que está absolutamente orgullosa, y de su marido, pues es una trabajadora incansable que cuenta con el mejor de los cómplices: "Omar es muy compañero, muy equipo y eso es muy, muy importante, si no, yo no llegaría. Y luego están mis amigos, mis amigos son el Santo Grial".

"A los tóxicos les pido un taxi a su casa, se lo pago yo"

Amigas como la cantante Rocío Sáiz, a la que nombra y con la que se sube a cantar a los escenarios de vez en cuando, porque sí, también le queda energía para eso. "Rocío es de mis grandes amigas de esta última etapa. Yo confío mucho en los amigos a partir de los 40 porque son amigos que eliges tú con todas tus herramientas, la gente que te apetece. A los tóxicos les pido un taxi a su casa. Se lo pago yo para que se vayan a la porra. Hay que intentar dar tu mejor versión", sentencia.

Y hablando de canciones, no puedo pasar sin preguntarle qué opina de Zorra, la canción de Nebulossa elegida para representar a España en Eurovisión 2024: "Pues me parece guay. Yo creo que ahora mismo las mujeres de a partir de los 40 vivimos un momentazo y me encanta que sea ella, una tía de 55, rubia, que canta lo que le apetece, que reivindica lo que quiere". Porque de eso va la vida, de hacer lo que te apetece, pero siempre, y como ella dice, "abrazándonos más". Y así, con un abrazo, nos despedimos dos rubias.