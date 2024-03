Patri Pérez comparte el cambio que ha sufrido su cuerpo durante el postparto: "El cuerpo ya volverá a su sitio poco a poco"

Pasar por un embarazo supone un cambio de 180º en la vida de cualquier persona, especialmente para las madres. No solo por el hecho de los cambios hormonales que se viven durante el periodo de gestación, sino por las consecuencias del postparto. Por ello, no es de extrañar que muchas mujeres sufran todo tipo de secuelas.

Sin embargo, para Patri Pérez, parece estar recuperándose rápidamente. Como así ha explicado a través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha podido recuperar su forma física en apenas un mes. Aunque, como ha querido dejar claro, o es algo que le obsesione ni en lo que esté centrado, ha conseguido perder nueve kilos.

"El cuerpo va cambiando. Nosotras hemos dado vida y no hay nada más bonito. No hay que obsesionarse. Lo que menos me preocupa ahora es el físico", ha explicado la mujer de Lester Duque cuando le han preguntado por la dieta que sigue. Patri quiere ser lo más sincera posible con sus seguidores, por lo que no oculta nada de lo que está viviendo.

Si bien al comienzo tenía especial miedo por haber tenido que dar a luz por cesárea, con el duro proceso de recuperación que este implica, lo cierto es que realmente está llevándolo de la mejor manera posible. Así, por el momento está completamente centrada en su pequeño Río y en disfrutar de sus primeros días.

Aunque lo cierto es que aún no está completamente recuperada. Como así ha confesado, hay posibilidades de que sufra un legrado al no haber expulsado todos los restos de la placenta. Pero esto no significa que pierda la sonrisa.

"El cuerpo ya volverá a su sitio poco a poco", ha reflexionado la recién estrenada madre. Según ha contado, ella se ve "bien" no va a exigirse más de lo que ya está haciendo. De hecho, ha confesado que aunque estos primeros días pueden ser duros, también son "una etapa maravillosa", por lo que va a disfrutar todo lo posible.