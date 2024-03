Patri Pérez anuncia que tendrá que pasar por quirófano tres semanas después de dar a luz

Tres semanas después de dar a luz a su primer hijo, Río, Patricia Pérez ha acudido a su primera revisión en la que le han dado una inesperada noticia. La mujer de Lester Duque tendrá que someterse a un legrado tras encontrar restos que le dejaron de la cesárea.

La que fue de tentadora a La isla de las tentaciones aseguró en su canal de Mtmad que estaba viviendo un postoperatorio bastante duro y con muchos dolores. En su primera revisión, tres semanas después del parto, le detectaron restos que no le habían retirado de la cesárea, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento.

"Me han dado una medicación que me tengo que tomar durante varios días para ver si mi propio cuerpo expulsa los restos que me han dejado de la cesárea", explicó Patricia Pérez en el vídeo. "Si no lo expulso me tendrán que hacer un legrado porque hay un riesgo muy grande de infección que puede darme problemas serios", añadió.

Según comentó, la medicación que le dieron "produce contracciones en el útero para que se pueda ir eliminando". "El tema del legrado para mí es duro porque me recuerda a cuando tuve el aborto. Lo pasé muy mal", desveló.

Cuatro días después fue a hacerse una segunda revisión, pero no había conseguido expulsar todos los restos. "Me han mandado una medicación más fuerte, pero voy a tener que ir en ayunas a la próxima visita porque probablemente me tengan que hacer el legrado", explicó la influencer.

Aseguró que estaba bastante nerviosa y un poco asustada por la situación. Pero la mujer de Lester añadió que no iba a dejar de pensar en positivo, a pesar del miedo que le genera someterse al legrado.