Adara Molinero explica el motivo de su ausencia en redes: "Me operaron hace dos o tres semanas"

Adara Molinero es una de las influencers más activas en redes sociales, sin embargo, en las últimas semanas apenas había compartido con sus seguidores el contenido al que les tiene habituados. Por ello, no es de extrañar que muchos se extrañasen de su ausencia. Ahora, la que fuera ganadora de GH VIP 7 ha reaparecido de nuevo para explicar el motivo de su desaparición.

A través de su cuenta de Instagram, la televisiva ha confesado cómo se encuentra tras haber sido operada. Y es que, aunque sin especificar el motivo, ha confesado que ha pasado "bastante dolor" y todavía no puede hacer una vida normal.

"Me operaron hace dos o tres semanas de una cosa de salud", ha confesado en un vídeo en su perfil. Durante todo este tipo se ha centrado en el postoperatorio, aunque no ha sido nada fácil como así ha recalcado: "Estuve pasando bastante dolor. Por ese tema no he estado subiendo mucho contenido".

Actualmente, la hija de Elena Rodríguez no se encuentra en la mejor situación, pero aun así ha querido hacer una pequeña reflexión positiva. "Me he dado cuenta de quién está conmigo y las personas a las que le importaba y a las que me dieron su cariño", ha asegurado.

Así, tras dar las gracias a quienes le han apoyado en estos duros momentos, Adara vuelve a tener ilusión por recuperar la normalidad "Mañana veré al médico y me dirá si puedo por fin entrenar o no porque, claro, he estado sin hacer deporte y me ha dado una pena…".

El gimnasio se ha convertido en uno de los pilares del día a día de la influencer, quien ha destacado contenta que gracias a su rutina ahora tiene "más fuerza". Por eso, su máximo objetivo ahora es "volver a entrenar", pues y"ya había cogido el ritmo".