Ouigo se expande por Andalucía, Murcia, Valladolid o Cuenca a partir de 9 euros entre críticas de Puente por "dumping de precios"

Ouigo, la operadora francesa de trenes de alta velocidad, afronta una abultada operación de expansión de rutas por España a lo largo de este año. En junio, inaugurará parada en Cuenca dentro de la línea Madrid-Valencia y en la segunda mitad de 2024 tiene previsto entrar en Andalucía, con trayectos hasta Sevilla, Málaga y Córdoba, así como ampliar su presencia en el Levante, con destinos a Elche y Murcia, en una línea que unirá esta ciudad con Valladolid, con paso por Madrid. La compañía ha confirmado que en todos estos casos los precios de los billetes empezarán a partir de 9 euros, una tarifa con la que hasta ahora ha comprado que contribuyen a bajar los precios allí donde empieza a operar, justo en un momento en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a la compañía francesa de apostar "claramente por el dumping de precios".

El presidente de OUIGO España, Alain Krakovitch, y la directora general, Hélène Valenzuela, han presentado este jueves en Madrid los planes de expansión de la compañía, que junto con Renfe y la italiana Iryo, es una de las tres compañías que operan la alta velocidad, tras su entrada a partir de 2019 como consecuencia de un proceso de liberalización ferroviaria en el que en estos momentos saltan chispas por las críticas del Gobierno español a la política de precios de la francesa y de la obstrucción que denuncia a la expansión de Renfe por Francia.

La primera nueva ruta que abrirá Ouigo este año será a Cuenca. A partir del 1 de junio empezará a funcionar esta parada intermedia en la línea Madrid-Valencia y los billetes ya se pueden comprar en la web de la compañía. A lo largo de ese mes, pero todavía sin fecha precisa, empezará a hacer la ruta Murcia-Elche.

Para la segunda mitad de año, la compañía francesa abrirá nuevas rutas que llegarán a Andalucía en una nueva ruta Madrid-Málaga y Sevilla y otro destino a Córdoba y también la que unirá Murcia-Madrid-Valladolid.

Precios bajos

La llegada de los trenes de alta velocidad de OUIGO a Andalucía, donde hasta ahora operan Renfe e Iryo, ha sido un proyecto que ha llevado años, según han explicado los directivos de la compañía, por condicionantes en materia de sistemas seguridad, que han obligado a instalar sistemas casi "obsoletos" para evitar una multa por parte de Adif por incumplir los plazos previstos, según ha explicado Valenzuela que, aunque todavía no hay fecha prevista para llegar a Andalucía, ha anticipado el fin de los precios elevados para llegar a Sevilla o a Málaga en fechas señaladas, como Semana Santa o Navidad. "Va a haber una bajada real de los precios también para Andalucía y un aumento de la capacidad para que haya sitio en los trenes en esos periodos donde vemos que lo precios suben". "Para la Semana Santa de 2025, el escenario será muy diferente a este año", ha pronosticado la directora general de Ouigo España.

Los bajos precios de los billetes de Ouigo en comparación con Renfe y Avlo e, incluso en algunos casos con Iryo, son a la vez marca de la casa, algo "estructural", y al mismo tiempo motivo de roces con el Gobierno español, que acusa a la compañía de "tirar los precios" a pesar de perder dinero.

Valenzuela ha confirmado que el precio de los billetes de todas las nuevas rutas previstas para 2024 seguirá la pauta de siempre en Ouigo, una tarifa plana de 5 euros para niños menores de 14 años, independientemente de cuándo se compre, y billetes a partir de 9 euros para el resto, que subirán a medida que se acerque la fecha del viaje.

La compañía no ha querido ofrecer datos sobre el precio medio de sus billetes -tomando en cuenta todas las tarifas- y se ha remitido a los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que calcula que, con los tres operadores, en la línea Madrid-Barcelona el año pasado bajó el precio unos 25 euros y el billete medio costó 40. También según el regulador, el precio medio de la línea Madrid-Valencia con tarifas de Avlo, Ouigo e Iryo fue de 22 euros y el Madrid-Alicante costó de media 25 euros con Ouigo, 27 con Avlo y 30 con Iryo.

"El rango de precios va a seguir igual. No es una promoción de lanzamiento, es estructural", ha dicho Valenzuela. "Los precios para los nuevos destinos van a ser tan bajos como los que hemos estrenado hasta ahora".

Precisamente este jueves el ministro de Transportes ha criticado la política de precios de Ouigo en una entrevista a la Cadena Ser en la que ha acusado a la compañía francesa y también a la italiana Iryo de "tirar los precios, a pesar de que "están perdiendo una cantidad de dinero tremenda" en España. Esta estrategia, ha dicho, ha arrastrado a Renfe también en "esos malos resultados". En concreto, Puente ha acusado a Ouigo de apostar "claramente por el dumping de precios".

Como respuesta a estas críticas, la directora general de Ouigo ha defendido su "modelo de producción sin sobrecoste", que consiste en "repercutir a los viajeros todos los ahorros de economía de escala". El de la compañía francesa, ha dicho, es "un modelo basado en volumen, que funciona" porque, según han insistido ambos, ha permitido que quien iba a coger un vuelo corto opte por el tren, impulsar el teletrabajo e incluso que personas que no se planteaban viajar, lo hagan.

"Los tres operadores hemos crecido en los ejes donde estamos operando", ha dicho Valenzuela citando a la CNMC sobre Renfe, Iryo y Ouigo, que cerró el año pasado con una tasa media de ocupación del 90% -con una horquilla desde el 96% en la línea Madrid-Valencia y un 60% de la Madrid-Barcelona-, con 9,9 millones de viajeros, una flota de 16 trenes y 400 empleos directos y 2.000 indirectos.

"Trabas" para Renfe en Francia

Los roces entre el Gobierno y Ouigo -o, más bien, con su empresa matriz, la estatal francesa SNCF- no solo se explican por una política de precios que Puente considera demasiado bajos y no rentables para la propia compañía. Radica también los obstáculos que el Gobierno español viene denunciando desde hace años a la expansión por Francia de Renfe, que considera que no se en igualdad de condiciones que Ouigo tiene en España.

El nuevo ministro de Transportes elevó el tono hace unas semanas con Francia por esta cuestión y este jueves Puente ha vuelto a quejarse de las "dificultades y trabas" y la "falta de reciprocidad" con Francia, que frena la llegada de Renfe a París por cuestiones relativas a la homologación de los trenes, a lo que se suma que los convoyes del operador español no pueden hacer su mantenimiento en Francia, como sí sucede a la inversa con los de Ouigo en España.

"Creo que se está obligando a Renfe a competir con las manos atadas a la espalda. Me preocupa, porque es una empresa pública que tenemos que sostener y no puede ser que no pueda competir", ha dicho Puente.

Poco después y preguntado sobre esta cuestión, el presidente de Ouigo España y también de la división de pasajeros de la SNCF ha negado más condicionantes con respecto a la homologación de los Talgo de Renfe para circular por Francia que los que pone la normativa europea.

"La apertura del mercado a nuevos operado sigue un proceso reglamentario con la aplicación de normas europeas muy precisa que en Francia seguimos", ha dicho Krakovitch, que ha apuntado que la homologación técnica de los trenes corresponde en Francia a una autoridad independiente y también ha recordado los tres años que ha costado que Ouigo viera homologados los trenes que empezarán a circular hasta Andalucía este año.

En cuento al mantenimiento, ha asegurado que los talleres franceses "están abiertos" a otros operadores y "hacen una prestación regular", aunque ha añadido que existe una "problemática específica" con los trenes de Renfe que "trabajamos para arreglar".