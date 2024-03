Ciudadanos dice que Puigdemont tendrá que jurar la Constitución en España si se presenta a las europeas y es reelegido

Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ha formulado una pregunta durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid: si Carles Puigdemont se presenta a las elecciones europeas y es reelegido, ¿la Eurocámara le dará de nuevo el escaño sin que cumpla el requisito de jurar la Constitución en España? Según ha dicho Vázquez, un dictamen de los servicios jurídicos del Europarlamento solicitado por él mismo ha negado que eso sea posible.

El dictamen concluye, basándose en una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que "en ausencia de notificación formal por parte de las autoridades nacionales competentes", los diputados "no tienen derecho a ejercer su mandato parlamentario". En la situación actual, esto se traduce en que Puigdemont no podrá seguir aforado en el Parlamento Europeo a no ser que pise suelo español, arriesgándose a ser detenido.

"Con este dictamen, el Parlamento Europeo se dota de un instrumento jurídico para evitar que vuelva a suceder lo que vivimos en diciembre de 2019 con la decisión arbitraria, e ilegal, de [David] Sassoli", ha indicado Adrián Vázquez.

Esa "decisión arbitraria" de la que habla el eurodiputado tuvo lugar en diciembre de 2019, cuando el entonces presidente de la Cámara cambió la posición de su antecesor respecto a Carles Puigdemont y el también europarlamentario Toni Comín. A partir de aquel día ambos pudieron acceder a cualquier edificio de la institución como diputados de pleno derecho y tomaron posesión se sus escaños en enero de 2020.

Más de dos años después, una sentencia del Tribunal General de la UE reconoció que en "la comprobación de las credenciales de sus miembros el Parlamento debe basarse en la lista de los candidatos electos oficialmente notificada por las autoridades nacionales, que, por definición, se elabora atendiendo a los resultados oficialmente proclamados y una vez estas autoridades han resuelto las eventuales controversias suscitadas en relación con la aplicación del Derecho nacional".

Con estas líneas, el TGUE venía a decir que las credenciales y el escaño de Puigdemont debían otorgarse una vez el Estado español hubiera confirmado que los tramites requeridos por el Derecho nacional -en este caso, jurar la Constitución en España- han sido satisfechos. Pasaron unos meses y los propios servicios jurídicos de la Eurocámara admitieron que los escaños de Puigdemont y Comín se habían otorgado "probablemente de manera ilegal".

A petición de Vázquez, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han analizado la posibilidad de que Puigdemont se presente de nuevo a las elecciones y logre mantener su escaño. En este supuesto, han concluido, el expresident deberá acudir a España para jurar la Constitución. "El Parlamento Europeo no concederá la credencial de Eurodiputado a ningún miembro que no cumpla los requisitos", ha afirmado Vázquez en este sentido, y ha añadido: "Quienes, pese a haber resultado electos, no cumplan con los requisitos que marca la legislación nacional, no podrán acceder a sus escaños, salarios, derecho a voto y demás privilegios asociados a la condición de eurodiputado".