Estrella Morente recibe el alta tras ser operada de urgencia: "Qué verdad eso de que estamos vivos de milagro"

La cantaora Estrella Morente asustaba este fin de semana a sus fans al cancelar de imprevisto un concierto en Granada. La razón no fue más tranquilizadora: había tenido que ser operada de urgencia de un problema de la vesícula.

No obstante, Morente confirmó en Instagram poco después que todo había salido bien. Este miércoles, la cantaora ha anunciado que ya está en casa y ha mandado un cariñoso mensaje a quienes han estado con ella en las últimas horas.

"Afortunadamente, ya en mi casa. Me gustaría agradecer tantas muestras de cariño y de apoyo como he recibido estos días… No tengo las palabras para ello, pero sí tengo el corazón lleno de amor de mi familia, de mis amigos, del pueblo, del público, de los medios de comunicación, de los compañeros…", ha señalado.

Acto seguido, ha reflexionado sobre lo que este contratiempo ha supuesto para ella: "A veces se nos olvida lo vulnerables que somos. De todo se aprende y la lección en esta ocasión ha sido que la vida a veces te frena para que la contemples desde otro prisma y vuelvas con más ganas de valorarla. Qué buena esa expresión tan conocida de mi padre y qué verdad eso de que estamos vivos de milagro. ¡Me vuelvo a subir al tren! ¡Gracias a todos!".