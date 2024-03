Ester Expósito, entrevistada en México por su tío, el periodista Ángel Expósito: "Es difícil acostumbrarse a este tren tan loco de vida

Ángel Expósito director del programa La Linterna en la COPE ha entrevistado en México a su sobrina, la actriz Ester Expósito (24 años) hija de su hermano. El periodista se encontraba en México al mismo tiempo que la actriz graba la segunda parte de la serie Bandidos, para Netflix.

Tío y sobrina charlaron de algunas cosas como la fama, el trabajo y la familia. "Estamos en México, sí, es increíble, pero la casualidad ha querido que mi viaje coincida con el rodaje de la sobri. ¿Estás rodando la segunda parte de Bandidos? ¿De qué van la primera y la segunda?", pregunta Expósito.

"La segunda no te lo voy a contar", dice rápidamente la actriz, a lo que su tío responde: "Tan borde como su padre". Ella le corrige entre risas: "Mentira, tú eres más borde que mi padre". El periodista confesará que su hermano, padre de Ester, ya le ha pasado una captura de la grabación.

'Bandidos', serie que protagonizan Ester Expósito y su exnovio, Nico Furtado. Cinemanía

Otro de los momentos más divertidos es cuando la madre de Ester, Cecilia interviene en el programa sin identificarse: "Hola, soy Cecilia y llamo de Madrid. Tengo una pregunta para Ester Expósito. Ester, ¿has conseguido mantener tu habitación ordenada? Gracias".

La actriz, que recientemente ha roto con el cantante Nico Furtado, con en el que protagoniza Bandidos, se lleva las manos a la cabeza: "Os voy a matar, es mi madre", exclama.

Finalmente, Ángel le pregunta a la actriz que saltó a la fama por la serie Elite, sobre la popularidad y el éxito. "Es difícil aguantar y acostrumbrarse a este tren tan loco de vida del que formo parte desde Élite porque es un cambio drástico y ya nunca nada va a ser lo mismo, nunca. He tenido que digerirlo, hay momentos que se hacen más duros, pero al final he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado una educación y un arraigo a la tierra que me ha permitido no tambalearme con todo esto que me ha venido encima", confiesa.

El periodista despide su entrevista recordando algunos momentos de la niñez de la actriz como cuando la llevó al circo.