Feliciano López presenta a su segundo hijo, Marco: "Su hermano mayor, Darío, siente amor por él, le adora"

El extenista Feliciano López y su mujer, Sandra Gago, fueron padres de su segundo hijo el pasado 16 de febrero. Marco vino a completar la felicidad de la familia. La pareja se casó hace cinco años y hace tres nacía su primer hijo, Dario.

El deportista y la modelo han abierto su casa a la revista Hola, donde han posado con sus dos pequeños y han dado detalles de cómo fue el nacimiento del menor y de cómo se llevan los dos hermanos.

"Lo que Darío siente por su hermano es amor. En ningún momento ha hecho un gesto raro ni nada. Al contrario, le adora y solo quiere estar con él", ha contado el feliz padre.

Marco se parece a su hermano físicamente, admiten los padres, aunque de momento el pequeño tiene los ojos azules (como su padre). Además es más tranquilo que su hermano. "Darío ya era bueno y dormía bien, pero Marco, más", señala Feli.

Tanto el deportista como Sandra se han volcado en la crianza de los dos niños por igual. "Más o menos a la hora de repartir tareas lo hacemos todo por igual. Obviamente, cuando el bebé es más pequeñito, las madres tienen más habilidad. Pero a mi hijo le cambié el pañal desde que nació. Lo hago, aunque pueda tardar un poco más de tiempo", dice él.

Ella, que le está dando el pecho, admite que además de compartir trabajo en casa, ambos lo disfrutan muchísimo. "Con el segundo tienes más experiencia y menos miedos. A la vez, cuando llegas con el chiquitín a casa tienes al mayor esperándote. Por eso, tienes que repartir tu atención".

Sandra, que tiene 28 años, cogió 11 kilos durante el embarazo, que ha perdido en parte, aunque no sabe cuánto porque no se ha pesado todavía. La joven planea volver a su negocio de organización de bodas en cuanto pueda y también al modelaje. Y no descarta tener un tercer hijo. "Siempre me he imaginado con tres hijos. Y cuando tienes dos niños, inevitablemente piensas en la niña. Lo iremos viendo sobre la marcha".

Feliciano López, por su parte, está grabando los futuros programas de El desafío, junto a Genoveva Casanova y Victoria Federica, entre otros famosos. "La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo".