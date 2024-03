Shakira llama Voldemort a Piqué y desmiente el episodio de la mermelada y Clara Chía: "Espero que sea mi última canción sobre esto"

Shakira y Gerard Piqué rompieron hace ya dos años, pero hay heridas que parece que no han terminado de cicatrizar. La artista, que esta semana publica nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, concedió este domingo una entrevista a The Times, donde habló de los sacrificios que tuvo que hacer durante su relación con el futbolista internacional.

"Durante mucho tiempo dejé mi carrera en suspenso para estar al lado de Gerard, para que él pudiera jugar al fútbol", señaló Shakira. Y añadió: "Hubo mucho sacrificio por amor".

Shakira ha admitido que la ruptura fue el "período más oscuro de su vida" después de pasar 12 años con Gerard Piqué. El futbolista pronto se dejó ver con su nueva novia Clara Chía, de 23 años, después de su separación.

En una entrevista a través de Zoom desde su cocina de Miami en la que se la ve muy cómoda, la artista también hizo varias referencias al padre de sus hijos, del que sí habló, aunque sin citarlo, más claramente cuando fue preguntada por Última, la canción que cierra el disco.

Cuestionada sobre si la canción trata también sobre su expareja, sorprendió con su respuesta: "¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado?", señaló, para, a continuación, hablar del tema en sí: "Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio".

Interpelada sobre el rumor de que había descubierto la infidelidad de Piqué con Chía cuando regresó a casa y descubrió que la mermelada que solo consumía ella estaba mucho más vacía porque, supuestamente, la habría consumido la joven, Shakira señaló rotunda: "Eso no es verdad".