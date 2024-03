'Disney Lorcana', el juego de cartas coleccionables que pone a combatir a Mickey Mouse, Aladdín y Blancanieves, entre otros

Disney ha puesto las cartas sobre la mesa. Y no en el sentido figurado, sino en el literal, pues ha llegado a España Disney Lorcana, el juego de naipes coleccionables que pone a combatir a héroes, villanos, princesas y demás criaturas de las famosas películas de la compañía.

Fue en agosto de 2023 cuando se lanzó originalmente, pero el mundo de Lorcana ha llegado recientemente a España -aunque solo en inglés- de la mano de Ravensburger para hacer las delicias de todos los fans de Disney. Y es que los jugadores pueden no solo coleccionar las cartas de sus dibujos favoritos, con ilustraciones propias, sino utilizarlas para elaborar sus mazos y pelear contra otros.

Blancanieves, los siete enanitos, Bella, Bestia, Aladdín, Jasmín, Hércules, Megara, Mickey Mouse, Pluto, Stitch, Cruella de Vil, los dálmatas, Peter Pan, Campanilla, Elsa, Vaiana, Simba, Mufasa y un largo etcétera son los más que conocidos personajes que ya están disponibles, tanto en los sobres que se pueden comprar, con 12 naipes cada uno, como en los tres sets que ya hay disponibles: The First Chapter, Rise of the Floodborn e Into the Inklands.

Blancanieves, Tímido y Mocoso, cartas de 'Disney Lorcana'. 20MINUTOS

Una mecánica clásica pero sencilla

Disney Lorcana sigue la estela de otros clásicos juegos de cartas coleccionables como Pokémon o el histórico Magic: The Gathering. Por ello, los más versados en este tipo de experiencias podrán disfrutar de sus estrategias al elaborar sus mazos y al combatir. Sin embargo, este es un título perfecto para que también los noveles disfruten, pues tiene mecánicas muy fáciles de aprender.

Los jugadores asumirán el papel de Iluminadores que invocan elementos al campo de batalla pagando su correspondiente coste de tinta mágica: personajes Disney, que también tienen valores como ataque y defensa; acciones, actos instantáneos y de un solo uso entre los que también se incluyen las famosas canciones de las películas; objetos, que ofrecen un beneficio o perjuicio para el rival; y las ubicaciones, cartas disponibles desde el tercer set que ofrecen ventajas, ya sea por estar en la mesa o por ser visitadas por determinados héroes.

Cartas de 'Disney Lorcana': Rapunzel (héroe), 'De cero a héroe' (acción), el espejo mágico (objeto) y Ágrabah (ubicación). RAVENSBURGER

El objetivo final de la batalla es conseguir, antes que el oponente, 20 puntos de leyenda (también llamados lore). Para ello, se pueden usar objetos y acciones que aumenten la cifra; pero también los personajes, a los cuales se les puede mandar a explorar para conseguir puntos. Aun así, también se puede optar por enviar a los combatientes a la batalla, lo cual, aunque no suma lore, sirve para eliminar a los rivales.

Las palabras héroes y villanos parecían claras en las películas, pero Disney Lorcana hace que estos límites se difuminen, pues los mazos pueden poner a colaborar a enemigos como Hércules y Hades o a Gastón y Bestia, entre otros. Estas combinaciones ofrecen posibilidades de lo más curiosas, pero, en algunas ocasiones, beneficiarán a la estrategia unir naipes como Aladdín y Ágrabah, carta de ubicación.

'Disney Lorcana'. 20MINUTOS

Ahora, solo te queda despertar a tu niño interior y disfrutar de las películas de Disney de otro modo, sobre un tapete de juego y con una planificación en la mente, pues la magia del mundo de Lorcana está en tu mano.