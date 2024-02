20minutos presenta 'Ventaja mutacional', nueva carta de 'Magic: The Gathering' junto a 'Fallout'

WIZARDS OF THE COAST / BETHESDA

Wizards of the Coast sigue ofreciendo nuevo contenido para los millones de fans de Magic: The Gathering, su exitoso juego de cartas con más de 30 años de historia, y en los últimos tiempos han estado apostando por sinergias con otras obras, desde El Señor de los Anillos a Doctor Who. Pero ahora, ha sido Fallout la franquicia que se convierte en naipes.

Los famosos videojuegos de Bethesda se reinventan con una colección que forma parte de la serie Más allá del multiverso y que llegará al mercado el próximo 8 de marzo y que trasladará el mundo posnuclear y distópico de la saga a la jugabilidad de Magic.

Esta colaboración contará con elementos de todas las entregas de la franquicia, desde 1997, con actualizaciones de algunos personajes y localizaciones más clásicas.

20minutos ha podido tener acceso a algunos materiales de Magic: The Gathering—Fallout y tiene el placer de poder mostrar, en exclusiva mundial, una de las cartas.

'Ventaja mutacional'

Ventaja mutacional es un naipe instantáneo, por lo que se puede lanzar en cualquier momento, incluso en el turno del rival o en respuesta a otro conjuro, y su efecto influye en los permanentes, las cartas o fichas que se mantienen en el campo de batalla.

'Ventaja mutacional', carta de 'Magic - Fallout' mostrada en exclusiva por 20minutos. WIZARDS OF THE COAST / BETHESDA

"Los permanentes que controlas con contadores sobre ellos ganan las habilidades de antimaleficio (evita que pueda ser objetivo de hechizos y habilidades de los oponentes) e indestructible (no puede ser destruido por efectos o reglas) hasta el final del turno", detalle el texto de la carta. "Prevén todo el daño que se les fuera a hacer a esos permanentes este turno. Prolifera (elige cualquier cantidad de permanentes y/o jugadores, luego pon sobre cada uno un contador de cada tipo que ya tenga)".

Su coste son tres manás (uno de cualquier tipo, uno verde y otro azul) y su diseño, creado por el ilustrador Maxim Kostin, muestra la imagen del superviviente de un refugio, con su traje azul y amarillo característico, golpeando en la cabeza a un supermutante con una tubería.

'Magic: The Gathering—Fallout'

Set 'Amenaza mutante' de 'Magic - Fallout'. WIZARDS OF THE COAST / BETHESDA

Ventaja mutacional forma parte de Amenaza mutante, un mazo negro-verde-azul que incluye las peligrosas y extrañas criaturas de Fallout, como el comandante de este mazo, El Sabio Hombre Polilla.

La estrategia de este set consiste en jugar permanentes y luego mejorarlos con contadores, a los cuales se unen los de radiación (contadores que te obligan a moler y te hacen daño) para irradiarte a ti y a tus oponentes.

Cartas del set 'Amenaza mutante' de 'Magic - Fallout'. WIZARDS OF THE COAST / BETHESDA

Otros de los sets que salen de lanzamiento son Supervivientes peleones (rojo-verde-blanco), Ave, César (rojo-blanco-negro) y ¡Ciencia! (azul-blanco-rojo).

El jugador podrá decidir si ponerse en la piel de los supervivientes de un refugio que lucha contra saqueadores, supermutantes, monstruos irradiados y robots de antes de la guerra; o si, por otro lado, prefiere unirse a las filas de las criaturas más infames de los páramos.

Magic: The Gathering—Fallout lanzará, además, varios sobres de coleccionistas con diseños resaltados, reimpresiones, títulos e ilustraciones alternativas. Y, entre estos naipes, se encontrará el famoso Vault Boy, mascota de la saga de videojuegos que estará presente en 9 cartas sin borde.

Cartas de Vault Boy de 'Magic - Fallout'. WIZARDS OF THE COAST / BETHESDA

El personaje también protagonizará otras cartas muy exclusivas, pues habrá 7 con una tirada de 500 copias cada una, pero lo hará en su modo de muñeco cabezón, trofeos que se pueden encontrar en el juego y que se comercializan en la vida real.