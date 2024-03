Ana Obregón celebra su cumpleaños por primera vez desde 2019: "Soplo la tarta con Anita en la tierra y mi Aless desde el cielo"

Ana Obregón cumplió el lunes 18 de marzo 69 años. La actriz llevaba cinco años sin celebrar su aniversario, concretamente, desde 2019, fecha en la que su hijo Aless aún estaba vivo y, creía, que curado del cáncer que se lo llevaría un año más tarde.

Sin embargo, la llegada de su nieta Ana Sandra, concebida por gestación subrogada del propio Aless, ha devuelto las ganas de vivir a Ana, y también las de festejar que ha cumplido un año más.

La actriz sopló las velas de la tarta sosteniendo en sus rodillas a la pequeña, que mañana cumplirá su primer año de vida.

Ana Obregón con Ana Sandra, que mañana cumplirá un año. INSTAGRAM

"Hoy me desperté llorando porque llevaba 5 años sin celebrar mi cumpleaños", confiesa la actriz en su Instagram. "Pensaba en las últimas velas que soplé contigo Aless, el 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer".

"Me dijiste: Mami, cumplir años es un privilegio. - Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir. Desde entonces no quería celebrar nada".

La actriz se dirige también a su nieta: "Entonces Anita lloró pidiendo el biberón… Miré a ese pedacito de cielo que tengo conmigo, la abracé muy fuerte, con tanto amor que las lágrimas rojas se convirtieron en rosas y sonreí. Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo Anita en la tierra, y contigo mi Aless desde el cielo. Que cerca estás… amor de mi vida…".