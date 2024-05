Ya se pueden consultar los datos fiscales de 2023 en la Agencia Tributaria: comprueba si la Renta te saldrá a pagar o devolver

A partir de este martes 19 de marzo a las 12.00 horas se podrán consultar los datos fiscales correspondientes al ejercicio económico de 2023 en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en su aplicación para móviles. Se trata de la información de la que dispone el organismo público sobre el domicilio fiscal, las retribuciones dinerarias, retenciones, rendimientos de trabajo, así como los datos patrimoniales correspondientes.

Resulta necesario conocer estos datos a la hora de elaborar el borrador de la declaración de la Renta y Patrimonio, que se podrá solicitar de manera telemática a partir del 3 de abril de 2024 en el portal 'Renta WEB' de la Agencia Tributaria.

Cómo conocer tus datos fiscales de 2023

El primer paso es acceder a la web de la Agencia Tributaria o a la 'app' e identificarnos con alguno de los siguientes métodos: Cl@ve, número de referencia, certificado electrónico o DNI electrónico. "Para visualizar tus datos fiscales, localiza el apartado 'Gestiones destacadas' y pulsa el enlace 'Datos fiscales'", recoge la Agencia Tributaria.

Para el acceso con Cl@ve Móvil (incluye Cl@ve PIN) se deberá escanear el código QR a través de la aplicación Cl@ve. También se puede acceder sin lectura de QR, para lo que tendrás que introducir datos del DNI o NIE más un dato de contraste. En el caso de no tener activada la app como usuario, tendrás que esperar 60 segundos para el envío del PIN mediante SMS.

Para acceder con certificado o DNI electrónico tendrás que indicar si accedes en nombre propio o como representante.

Otra opción es identificarte con el número de referencia, indicando tu DNI o NIE y el número correspondiente.

Ratificar el domicilio fiscal y acceder a los datos

Aparecerá una ventana para ratificar o modificar el domicilio fiscal, en el caso de que hubieras cambiado de domicilio. Después, podrás comprobar por casillas los datos que tiene la Agencia Tributaria, sobre todo por si existiera algún error que subsanar antes de que comience la campaña de la Renta y Patrimonio.

Simulador de la declaración de la Renta

Aquellas personas que quieran saber con antelación si tendrán que pagar a Hacienda o les saldrá a devolver, pueden comprobarlo con el simulador del organismo público, disponible en este enlace.

Esta herramienta permite hacer una simulación del borrador, pero "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales", detalla la Agencia Tributaria.

No obstante, este simulador no permite la presentación de la declaración, que podrá hacerse por Internet en la web oficial de la Agencia Tributaria a partir del 3 de abril.