La exparticipante de Supervivientes Violeta Mangriñán siempre ha mostrado su admiración por las mujeres de su familia. En su pódcast Lo tienes crudo ha recordado a su madre y a su abuela y le ha explicado a su pareja la educación que le gustaría dar a las dos niñas que tienen en común.

"Cada día admiro más a mi madre", expresó Mangriñán en la entrevista. "Me ha venido bien que sea dura en según que cosas porque me ha servido para sacarme las castañas yo solita", añadió la influencer, desvelando una graciosa anécdota de cuando era una niña.

Por robarle "tres eurillos del monedero" a su madre, Violeta Mangriñán tuvo que pasearse por el pueblo con un cartel en el que ponía 'soy una ladrona'. "Ahora lo del cartel me parece poco", expresó.

La influencer desveló que sus padres tuvieron "una separación muy dura". "La historia familiar en sí es un tema del que no he hablado nunca. No fue fácil para ella con dos niñas, ella sola, sacándose una oposición...", reveló la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Violeta Mangriñán explicó que hubo una época en la que su madre "estaba un poco desquiciada" y la influencer la tomó con ella. "Me daba mucha candela, fue una madre muy dura", aseguró Mangriñán, relatando que su madre la echó en varias ocasiones de casa. "Hemos estado dos años sin hablarnos, mi adolescencia no fue fácil", desveló.

Pero, según comentó, la forma en la que su madre la educó se la inculcó su abuela, a la que definió como una mujer "maltratada" y "divorciada en tiempos en los que el divorcio no era concebible", que logró sacar adelante "a sus cinco hijos sola, trabajando como enfermera cuando no estaba bien visto que una mujer trabajase".

Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

Sobre su abuela, aseguró que siempre será su referente y que la lección que tuvo que aprender la fue transmitiendo de generación en generación, algo que quiere mantener ella ahora que es madre de dos niñas.

"Cualquier persona que tenga un poder sobre ti lo acabará ejerciendo. Sé libre e independiente. Me lo enseñó mi madre, pero mi abuela también. Esto es la cadena, la cadena del dolor, cariño", comentó Violeta Mangriñán en el pódcast.

Pero, a pesar de querer inculcar a Gala y a Gia lo mismo que le inculcaron a ella, aseguró que tratará de no ser "tan dura". "Si me cogen tres euros no las voy a llevar por la calle con un cartel diciendo que son unas ladronas. Pero sí que las voy a educar bajo el lema de que sean independientes y libres, eso seguro", comentó la influencer.