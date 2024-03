Alaska siempre ha sido conocida por su gusto por lo paranormal. No solo por canciones icónicas de su repertorio como Mi novio es un zombi o La rebelión de los discozombies, sino por sus experiencias sobrenaturales. Prueba de ello ha sido la entrevista que ha concedido a Jesús Fernández Úbeda en Cuarto Milenio.

La cantante de la movida madrileña ha asegurado que su relación con el más allá comenzó cuando apenas era una niña. Un día, jugando con su madre y su tía, vivió una experiencia que difícilmente no podrá olvidar: "Jugando en casa, en México en nuestro apartamento había un pasillo con una estantería en la que yo guardaba mis juguetes".

Según ha explicado, tanto su madre como su tía vieron algo que ella no llegó a captar, pero que le sirvió para adentrarse en un mundo que no se percibía solo con una mirada: "Mi madre y mi tía se dijeron '¿la has visto?', yo no había visto nada. En ese momento me di cuenta de que existían las cosas que se percibían con sentidos distintos a la vista".

Como así ha explicado en el programa, Alaska no cree ni en lo que ve, pero sí que se siente "abierta" a hacerlo: "Cada vez que la ciencia avanza un poquito es posible constatar esas cosas que creemos que forman parte de lo misterioso". Además, "por lógica, fe y devoción" piensa que existen los extraterrestres y, de hecho pudo haber llegado a ver un ovni.

"En la época de Dinarama vimos todos unas luces que no supimos que eran", ha asegurado recordando su paso por una carretera alejada de ciudades o asentamientos. "No sabíamos lo que era, pero desde luego no eran ni las luces de una discoteca ni un avión. Te hablo de los años 80", ha asegurado.

Como ha querido destacar, aunque no crea que todo es verdad, está abierta a las "teorías de la verdad" y a creer en "fantasmas y energías más allá de la vida". Por ello, ha opinado que creer en cosas inexplicables puede ser considerado de "analfabetos" y por eso hay gente que no quiere decir que sí que lo hace: "Es muy fácil echar en cara".

Finalmente, ha confesado que le gustaría "viajar en la línea del tiempo" para vivir acontecimientos relacionados con lo paranormal "para saber qué ha pasado".