Borrell asegura que Gaza ya se ha convertido "en el cementerio más grande del mundo"

Si alguien se ha expresado sin filtros sobre la situación entre Israel y Palestina es Josep Borrell y el Alto Representante de la UE ha mantenido el mensaje este lunes. Para el español Gaza era hasta ahora "la mayor cárcel del mundo al aire libre", pero se ha convertido "en el mayor cementerio del mundo". Así lo ha dicho a su llegada a la cumbre de ministros de Exteriores de los 27. "Los palestinos están muriendo de hambre mientras que en el otro lado de la frontera hay comida acumulada para meses", expuso el jefe de la diplomacia europea, que volvió a señalar al Gobierno de Netanyahu.

En el encuentro, además, los titulares de Exteriores de los Estados miembros mantienen el discurso de que el bloque tiene que invertir en seguridad y analizarán las elecciones rusas celebradas este fin de semana, aunque Borrell ya ha dejado claro que la UE no las reconoce, y mucho menos al darse en los territorios ucranianos anexionados ilegalmente.

Borrell ya se había expresado antes en esa línea sobre Gaza durante un discurso en el Foro Humanitario Europeo. "Es inaceptable que el hambre se usa como arma de guerra. Digámoslo. No es una cuestión de falta de suministros, hay comida para meses que está retenida", sostuvo. En este sentido, llamó a que los pasos humanitarios "funcionen correctamente" y de manera urgente, dadas las necesidades de la población. Esa llegada de ayuda humanitaria es clave desde el punto de vista de la UE.

Asimismo, recordó a otros actores internacionales -como Estados Unidos- que la guerra "no es un terremoto ni una inundación", por lo que no hay que quitarle importancia. Y tiene claro el Alto Representante que la llegada de ayuda por aire o por mar no debería ser la vía predilecta, aunque sí sea la viable ahora mismo. "Cuando buscamos formas alternativas de prestar ayuda tenemos que recordar que tenemos que hacerlo porque la forma natural de prestar ayuda a través de las carreteras se está cerrando artificialmente. Y se está utilizando el hambre como arma de guerra", reiteró.