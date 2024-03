"¿Habéis pasado miedo alguna vez en un avión?": el estremecedor relato de India Martínez

India Martínez ha confesado el tremendo susto que ha tenido durante un vuelo viajando de México a Tenerife, con motivo de los Premios Dial, entregados el jueves pasado.

En un post en su Instagram, la cordobesa se ha sincerado y ha hecho una pregunta a sus seguidores: "¿Habéis pasado miedo alguna vez en un avión 🛫?", se cuestiona.

"No soy miedosa, pero cuando te toca un mal vuelo se te pasan tantas cosas por la cabeza", comenzaba escribiendo la artista, que afirma que, "por momentos", pensó que iban a "caer al atlántico".

Por eso, tras el susto vivido, la cantante invita a una reflexión: "Hay que vivir cada día como si fuera el último, disfrutar de cada momento, enamorarse de un amanecer, un olor, un sabor, una canción. Besar, abrazar y celebrar que estamos vivos y tenemos un día más. Así que me paso por aquí para deciros que os quiero y gracias por estar ahí siempre".

Muy aplaudido también fue su discurso tras recoger el premio Dial, en el que se acordó de sus dos abuelas: "Hoy, viendo esa radio y esos orígenes, no he podido evitar acordarme de dos de las mujeres más importantes de mi vida que son mi abuela Cati y mi abuela Francisca. Y me gustaría dedicárselo a ellas. Ahí nace todo. No las tengo al lado, hace poquito que se nos fueron, pero, si las tuviera delante, les diría lo que las amo y las echo de menos. Me he mirado siempre en el espejo intentándome parecer a ellas. Cada vez que me faltan las fuerzas para seguir y continuar con todo, siempre tiro de ellas. Incluso sin saberlo, incluso aunque no estén", les dedicó la artista.