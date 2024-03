Paco, la corneja que lleva 26 años acudiendo a desayunar el mismo bar de Asturias

La cafetería del hotel Hotel Solymar en Posada de Llanes recibe cada mañana nada más abrir, la visita de Paco, su cliente más especial y más fiel hasta la fecha. Paco, es una corneja que lleva 26 años yendo a desayunar al bar sin saltase la visita ni un solo día.

Allí, los dueños de la cafetería la esperan con los brazos abiertos y con una buena ración de comida que le de la suficiente energía para pasar el resto del día. Incluso tienen un plato especial con su nombre donde se lo sirven. Los camareros aseguran que "es uno más de la familia".

Paco es uno de los clientes más exigentes y no se conforma con poco. "Le pones el menú y él siempre escoge lo que quiere", explica una de las trabajadoras del restaurante a Atlas.

El propietario del hotel, Lucas Fernández, cuenta que el pájaro cayó del nido y lo recogieron junto a sus dos hermanos, sin embargo, solo él sobrevivió y, desde entonces, no ha querido marcharse.

Hace catorce años estuvo a punto de tener que despedirse de su amado desayuno, pues una denuncia amenazó su estancia en el hotel, pero finalmente, las autoridades le dejaron quedarse allí.

Ahora, Paco se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales después de que los dueños del hotel compartiesen un video suyo en el bar diciendo "hola". Porque sí, el animal sabe hablar y es de lo más educado, no duda en saludar a todo el que entra a comer.

Quienes le conocen le describen como "un fenómeno" y quienes no, se mueren por hacerlo y no dudan en acercarse hasta el restaurante. "En clase todos mis compañeros me hablaron de él", cuenta uno de los clientes.