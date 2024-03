La raza de perro que ha desbancado al border collie como la más inteligente, según un estudio

Numerosos estudios se han realizado acerca de la inteligencia de los perros, y tradicionalmente, una raza se ha llevado casi siempre el número uno: el border collie... hasta ahora.

Un nuevo estudio ha revelado que hay otro perro más inteligente que los border collies. La investigación, firmada por científicos finlandeses, se ha publicado en la revista Nature.

En el estudio se analizaron 1.002 perros pertenecientes a 12 razas distintas: border collie, cocker spaniel inglés, golden retriever, hovawart, kelpie australiano, labrador retriever, pastor alemán, pastor belga malinois, pastor ovejero australiano, perro de agua español, lapphund finlandés y sheltie, a los que había que sumar un decimotercer grupo compuesto por perros mestizos.

Los perros fueron analizados en distintos retos: su actitud respecto a una persona desconocida, exploración del entorno, resolución de problemas lógicos y tiempo que empleaban en resolverlos, iniciativa cuando no recibían instrucciones por parte de un humano, confianza en la propia memoria y persistencia a la hora de resolver las tareas asignadas.

Un pastor belga malinois jugando. Getty Images

Los investigadores confeccionaron la clasificación final con la media de los resultados en todas las pruebas se hizo la clasificación final, sumando un total de 39 puntos posibles. El que mayor nota obtuvo fue el pastor belga malinois, con 35 puntos.

Este can, tradicionalmente destinado a tareas de perro policía, no suele aparecer en las clasificaciones de razas más inteligentes, porque no es una mascota muy común en hogares.

El tradicional campeón, el border collie, quedó en segunda posición en este estudio finlandés, con una nota de 26 puntos. Destacó en características como que es capaz de reconocer 1.000 palabras y aprender instrucciones en menos de cinco repeticiones.

El tercer y el cuarto puestos fueron para el hovawart y el perro de agua español, con 25 y 24 puntos, respectivamente.