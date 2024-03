Alejandra Rubio sale en defensa de Carlo Costanzia en medio de la tromenta: "Yo confío en él"

Alejandra Rubio vuelve a ser el centro de todas las miradas. Hace apenas unos días la hija de Terelu Campos fue pillada comprando tres pruebas de embarazo en una farmacia, como así se publicó en el medio Informalia. La joven, al descubrir la noticia negó por completo que estuviera esperando un hijo con Carlo Costanzia, puedes apenas llevan un mes de relación. Sin embargo, las aguas no parecen haberse calmado.

Y es que en el programa Así es la vida, donde la propia influencer es colaboradora, se publicaron una serie de imágenes en las que se podría ver a su pareja junto a una chica desconocida. Estas fotografías fueron tomadas al día siguiente del viaje de la pareja a Málaga mientras que Alejandra se encontraba trabajando en Mediaset.

Como así se pudo ver, Carlo se mostraba calmado y sonriente paseando con una chica morena con trenzas y su perra, Mía. Así mientras ella jugaba con el animal, Carlo mantenía una conversación de manera casual. Unas horas después de la publicación de las imágenes, Alejandra y el italiano acudieron a un local de comida rápida juntos, aunque salieron de este por separados.

Sin dar ningún tipo de declaraciones y mirando con mala cara a la prensa, el actor regresó al centro de reinserción social de Navalcarnero, donde se encuentra actualmente. Quien sí que ha dado declaraciones ha sido la nieta de María Teresa Campos.

Sin poder aguantar los nervios, ha confesado que no puede más y que está "un poco hasta el gorro" del contante ojo crítico de los medios. Por ello, ha querido dejar claro que las imágenes se tratan de la estampa de dos amigos y no le da mayor interés: "De verdad, qué pereza, te lo digo en serio. Una guerra... Estamos fatal. Y mira que lo intentan ¿eh?".

"No voy a decir nada. Es que volvemos a lo mismo, no voy a dar más explicaciones de lo que hago con mi vida, lo que dejo de hacer, lo que hace Carlo, no. Por supuesto que confío en él, lo he dicho 150 veces ¿vale? A ver si queda claro y ya nos dejan un poco en paz" ha explicado contorno cabreado.

Alejandra no entiende el motivo por el cual está siendo constantemente perseguida por las cámaras: "No soy de teorías de la conspiración, la verdad. Las motivaciones de cada uno no las entiendo. Yo sé cómo es mi vida. No es nuestra culpa, pero no nos deja hacer vida normal". Ha finalizado pidiendo que se deje de buscar polémica.