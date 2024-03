El Kremlin responde a Macron que Francia "ya está involucrada en la guerra en Ucrania"

El Kremlin aseguró este viernes que Francia "ya está involucrada en la guerra en Ucrania" y que ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere incrementar aún más la implicación de su país en la contienda.

"Que Rusia es un adversario para Francia es algo evidente, ya que Francia ya está involucrada en la guerra en Ucrania", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que, de hecho, Francia "participa indirectamente en esta guerra". "Y, a juzgar por las declaraciones del señor presidente, no es reacio a incrementar el grado de su implicación", agregó.

En una entrevista por televisión, Macron aseguró el jueves que está "listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania", incluido el envío de tropas, aunque matizó que "nunca llevará la iniciativa" de un enfrentamiento directo con Moscú.

"Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota", aseguró.

La entrevista tuvo lugar pocas horas antes de que Macron se reúna este viernes en Berlín con los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk, en un nuevo encuentro del llamado 'triángulo de Weimar' que estará centrado en la guerra en Ucrania.

Conflicto directo "inevitable"

A finales de febrero Peskov ya tachó de "inevitable" un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugirió entonces Macron.

Según el portavoz presidencial, los países de la Alianza Atlántica deben "valorar" si el conflicto con Rusia "corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos".

Macron afirmó que "la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa".

Agregó que, aunque "no hay consenso hoy" para enviar tropas terrestres, advirtió que nada puede excluirse en el futuro y puso como ejemplo que hace dos años nadie pensaba en enviar aviones de combate a Ucrania.

El Kremlin asegura desde hace meses que en Ucrania no combate sólo contra el ejército del país vecino, sino contra la máquina de guerra de la OTAN.

En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusa a Estados Unidos de alargar artificialmente el conflicto al suministrar armamento pesado a Kiev con el fin de lograr "la derrota estratégica de Rusia".