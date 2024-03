Destino Europa

Estamos en Fallas pero la política no cesa. Mientras los valencianos disfrutan de sus fiestas, los partidos se preparan para el siguiente asalto, las elecciones europeas del próximo mes de junio, quién sabe si salpicadas por algún nuevo escándalo político. Así, entre mascletà y mascletà, y de balcón en balcón, los mentideros valencianos comentan los rumores de la política.

Me sigue sorprendiendo que el Parlamento Europeo sea visto aún por algunos como un lugar donde colocar los jarrones chinos, ya saben, esos políticos a los que hay que buscar acomodo porque no se sabe exactamente qué hacer con ellos. Mejor darles una poltrona en Estrasburgo que verlos incordiando por el vecindario. Y me sigue sorprendiendo porque en Europa cada vez más se dirimen asuntos de política interna.

El caso es que ya se publica que Sandra Gómez dejará de ser la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia para marchar a Estrasburgo. Donde unos ven un gran premio de su partido por sus años de vicealcaldesa, otros creen que esto es una forma de quitársela de en medio. Su marcha permite a Diana Morant buscar algún otro candidato para reconstituir el partido en el Consistorio y dejar de ser la tercera fuerza política tras el PP y Compromís.

Hay una tercera lectura. Sandra Gómez supone un refuerzo para la batalla creciente que tiene lugar en Europa. No le vendrá mal a Pedro Sánchez contar con ella tal y como se está poniendo el asunto. En todo caso, resulta curioso que se vaya a Europa justo cuando Diana Morant comienza su etapa de liderazgo del socialismo valenciano.

Las elecciones europeas quedan lejos aún y la política española se juega partido a partido, como dice el Cholo Simeone. Esta semana tenemos encima el congreso de Benicàssim. La nueva secretaria general del PSPV escogida por Pedro Sánchez aseguró que todo iría como la seda y que se cerraría de forma rápida. Veremos si tiene razón.