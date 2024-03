Aragonès desmiente a Junts: niega una coordinación con el PSC para adelantar las elecciones antes del regreso de Puigdemont

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha negado este viernes que se haya coordinado con el PSC y ERC para adelantar las elecciones al 12 de mayo, tal y como apuntaba Junts.

"He convocado elecciones el primer domingo que era posible. La fecha no la he escogido yo. Le han decidido quienes han tumbado los presupuestos más altos de la historia", ha asegurado en una entrevista en RNE.

Aragonès ha hecho estas declaraciones después de que el partido independentista apuntara a una coordinación entre PSOE y ERC para que las elecciones se celebren antes de un posible regreso de Puigdemont a Cataluña, y para dificultar su candidatura en Junts para las elecciones catalanas.

Asimismo, ha sostenido que no informó al partido socialista de su voluntad de convocar elecciones y ha recordado que es una potestad solo del presidente de la Generalitat.

Boye afirma que Puigdemont está dispuesto a volver

Precisamente, este viernes el abogado Gonzalo Boye ha afirmado que el expresidente catalán está dispuesto a "asumir las consecuencias de sus actos" y volver a Cataluña a pesar de que pueda ser detenido cuando cruce la frontera española.

Boye ha asegurado que una vez se publique en el BOE la ley de amnistía, previsto para finales de mayo o principios de junio, el Supremo tendrá que levantar la orden de detención contra Puigdemont por el procés y se abrirá, lo que permitiría regresar al país.

No obstante, el letrado reconoce que si Puigdemont, quien todavía no ha aclarado si será candidato de Junts a las elecciones catalanas, deja su escaño como eurodiputado para encabezar una lista electoral se expone a ser detenido, porque perdería la inmunidad como europarlamentario.