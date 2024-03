Mario Marzo cuenta cómo fue su encuentro con Letizia y la sorprendente confesión que la reina le hizo: "Te sigo en Instagram"

Letizia es fan de Mario Marzo. Al menos, así lo sostiene el que fuera actor de Los Protegidos en su pódcast, donde relató cómo fue su encuentro con la reina y contó lo que ella le dijo.

Según comentó en ¿Quieres ser mi amigo?, su programa junto a Dane Rivarola, no ha "conocido a nadie tan cercano y tan famoso como la reina". Y es que el también influencer la conoció en un evento de la casa real.

El pianista aseguró que ella se le acercó, lo saludó muy efusivamente y le dijo: "¡Mario, qué ilusión verte! Oye, me hacéis muchísima gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta".

Por tanto, según su anécdota, la monarca le conoce a él y a su pareja, Ana Campos, que mide 1,86 y, por ello, le dijo lo de la altura. "Me encantáis. Luca se llama tu hijo, ¿no? Oye, de verdad, me encantáis un montón. Y además, que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista, tienes algo por dentro", añadió ella, tal y como narra Mario Marzo.

"Espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí", fue lo que él le dijo en ese momento y, entonces, ella le hizo una confesión, puede que sin pretenderlo: "¿Cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram?".

Por tanto, si lo que cuenta el intérprete es cierto, algo que él jura por su madre, se revelaría que Letizia tiene un Instagram oculto, pues no existe ninguno oficial.

De hecho, esta no es la primera vez que se rumorea este tema, pues a finales de 2022 la actriz mexicana Kate del Castillo declaró que la reina le dijo que también la seguía en esta red social: "Estaba viendo mi Instagram y le encanta todo lo que hago, así que fue muy divertido que me dijera que vio mi Instagram".