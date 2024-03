Qué fue de Karmele Marchante tras una vida dedicada al mundo del corazón

Natural de Tortosa, en Tarragona, María del Carmen Marchante Barrobés, más conocida como Karmele Marchante, cursó estudios de Periodismo en la Universidad de Navarra y en la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona.

Nada más terminar su formación en España, Marchante comenzó a trabajar en la Unesco, en París, para, después, trasladarse a los países escandinavos debido a su matrimonio con un islandés. Una relación que se rompió tras tres años de amor, con lo que Karmele regresó a España.

La trayectoria profesional de Karmele

De esta manera, Karmele Marchante ha participado en formatos como Informe Semanal (1981-1984, TVE), La máquina de la verdad (1993-1994, Telecinco), Como la vida (2003, Antena 3), A tu lado (2004-2007, Telecinco), ¿Dónde estás corazón? (2007, Antena 3) o Sálvame (2009-2016, Telecinco).

Asimismo, la catalana ha concursado en formatos de Telecinco como Supervivientes donde, en el año 2008, quedó en séptima posición; o en Campamento de verano, en el año 2013, donde obtuvo el mismo puesto que en los Cayos Cochinos.

El intento de Karmele Marchante en Eurovisión

La trayectoria de Karmele Marchante ha sido tan variopinta que incluso la colaboradora de televisión trató de representar a nuestro país en el Festival de la Canción. Todo sucedió en el año 2010, cuando la periodista intentó esta hazaña con la canción Y es que yo soy un tsunami. Sin embargo, Televisión Española no dejó que esto ocurriera, aunque el tema se convirtió en uno de los más cantados y comentados del año.

La vida actual de Karmele Marchante

Tras su paso por la televisión, Karmele ha decidido centrarse en su faceta como escritora y, además de presidir El club de las 25, un colectivo feminista que cuenta con mujeres de todos los ámbitos sociales y políticos, cuenta con varios libros publicados.

Así, la periodista ha publicado Arquetipos y arquetipas: la fauna rosa (2003, Editorial Planeta), Los juguetes de Karmele (2011, Editorial La Esfera), Puta no se nace (2018, Editorial Lo que no existe) y No me callo. Mis memorias (2022, Ediciones B).