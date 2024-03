Chenoa pone fin a los rumores sobre el motivo de su separación con Miguel Sánchez Encinas: "Eso no tiene nada que ver"

Chenoa ha querido responder a todos los rumores sobre su relación con Miguel Sánchez Encinas. No han sido pocos los que han llegado afirmado que el trabajo habría sido el motivo de su separado. Por ello, en una entrevista con Europa Press, la cantante se ha sincerado para poner fin a las especulaciones.

Como así ha explicado si bien es cierto que ambos tienen unas agendas repletas de proyectos, este no fue es un motivo para que su amor dejara de tener fuerza. "Las causas que la gente diga no tienen nada que ver con las que tenga yo", ha asegurado. Así, ha querido dejar muy claro que ella en ningún momento ha culpado a su vida laboral de su ruptura: "No tengo nada que decir y que me culpará el trabajo no, y sobre todo que no lo he dicho yo".

Actualmente, Chenoa se encuentra "en paz" con su vida y por eso prefiere enfocarse en sí misma: "Yo soy muy transparente con vosotros. Generalmente, cuando me veis alterada se me nota un montón, pero bueno, estoy bien. Estoy en paz que es lo importante". Para la cantante, la felicidad se basa en "reírse mucho o estar tranquilo", y en su caso se encuentra en calma.

Así, mientras que estudia "mucho" ha cerrado una gran cantidad de conciertos. Chenoa ha estado "trabajando con David Santisteban" a quien considera un "gran productor" y con el que siente una muy buena producción. Gracias a eso, no es de extrañar que próximamente presente su segundo sencillo.

Laura tampoco ha querido perder la oportunidad de recordar a uno de sus compañeros en su edición de OT. Así, ha querido enviarle todos los ánimos posibles a David Bustamante, con quien compartirá el puesto de juez en Tu cara me suena: "Lo va a hacer muy bien, la verdad es que lo va a hacer muy bien. Tiene toda la capacidad, es un artista ya hecho. Ahora ha venido aquí a divertirse, que es totalmente diferente, porque ella para mí es una de esas voces en España que hace falta tener".