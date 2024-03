Kerem Bürsin, de 'Love is in the air', se considera "anormal, apasionado y posiblemente buen besador"

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más conocidos del panorama actual. Prueba de ello fue su paso por el Festival de Cine de Málaga, donde el protagonista de la telenovela Love is in the air se convirtió en el centro de todas las miradas. Desde su posible cita con Terelu Campos hasta sus palabras con la prensa, el intérprete se ha ganado el cariño de todos los españoles.

Kerem siempre se ha mostrado abierto tanto con sus seguidores como con la prensa, con la que parece tener una muy buena conexión. Por ello, no dudó en ser completamente sincero en su última entrevista. En el canal LBC, el ya proclamado "rey de las telenovelas turcas" mostró algunos de los detalles más secretos de su forma de ser.

Como así aseguro entre risas, Bürsin se considera un poco "drama queen", un rasgo que como ha confesado: "Creo que a veces tomos lo somos un poco". Pero, él siente que es completamente diferente al resto de personas con las que se relaciona: "No creo que sea muy normal, no lo sé. Creo que muchas cosas de las consideramos normales son muy raras para mí".

Lo que no parece tener claro del todo es su manera de besar. Así, cuando el presentador del programa le preguntaba cómo son sus besos, el intérprete entre risas decidió jugar al despiste sin dar una respuesta clara: "Nunca me he besado y no sé cómo beso. Podríamos preguntar a algunas personas. No tengo ni idea de lo que dirían".

Kerem se define así mismo como "anormal, apasionado y posiblemente buen besador". Aunque no solo eso, sino que sin llegar a hacer de ello una bandera, lo que sí que quiere dejar constante es su defensa por el feminismo. Por eso, para él, "ser un caballero" no es más que un término "patriarcal" con el que no está "de acuerdo".