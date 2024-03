Dua Lipa anuncia su nuevo disco, 'Radical Optimism', para el 3 de mayo

El 3 de mayo. Esa es la fecha que han marcado en su calendario todos los fans de Dua Lipa después de que la artista británica-albanesa de 28 años haya dado a conocer ese será el día en que verá la luz su nuevo álbum de estudio, al que ha bautizado como Radical Optimism ['Optimismo radical'].

Tras el homónimo Dua Lipa, en 2017, y Future Nostalgia, de 2020, este próximo trabajo es el tercero de la cantante, que ya adelantó dos de sus singles en noviembre del año pasado y en febrero, Houdini y Training Season, respectivamente.

Además, también ha revelado la portada del álbum, una imagen de ella misma nadando en una piscina —está apoyada en uno de los bordes invisibles— si bien hay en el espacio una aleta de tiburón saliendo del agua, muy cerca de ella.

"Hace un par de años, un amigo me descubrió el término optimismo radical", ha explicado Dua Lipa en un comunicado este miércoles. "Es un concepto que me ha dejado una profunda huella y por el que he sentido más curiosidad en cuanto comencé a jugar con él y a incorporarlo a mi vida", ha añadido.

"Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con elegancia y sentir que puedes capear cualquier temporal. Al mismo tiempo, me vi a mí misma recorriendo la historia de la música psicodélica, el trip hop y el britpop", ha continuado la artista ganadora de tres premios Grammy.

"Siempre me he sentido una persona muy optimista y esa honestidad y actitud ante la vida es un sentimiento que he llevado a las sesiones de grabación", ha puntualizado Dua Lipa sobre el álbum, que contiene 11 temas con títulos como End of an era, These walls [el único que lleva la etiqueta de 'explícito'], Illusion, Anything for love o Maria.

Por último, en el vídeo que ha acompañado el anuncio, la solista nacida en Londres ha dado a conocer quién ha formado parte de su equipo y de sus colaboradores a la hora de confeccionar este elepé: el cantante y compositor del grupo Tame Impala Kevin Parker, el productor Danny L Harle, la compositora Caroline Ailin, con quien ya colaboró en su tema New Rules, y el músico canadiense Tobias Jesso Jr.