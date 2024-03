La 'streamer' Lluna Clark sufre una reacción alérgica tras probar un producto de maquillaje viral: "¿Por qué todo me sale mal?"

Gracias a las redes sociales, muchos productos se dan a conocer después de que influencers o personajes conocidos los muestren en sus perfiles. La streamer Lluna Clark ha decidido probar un voluminizador de labios que se ha hecho viral, pero ha terminado teniendo un "final muy inesperado".

"Me quiero inyectar los labios. Quiero ponerme ácido hialurónico en los labios, pero como soy una cagada y tengo miedo de que se me quede la boca de Carmen de Mairena, he decidido probar una movida que se está haciendo viral en internet", comenzó explicando en un vídeo de TikTok.

La streamer mostró a sus seguidores el labial que había comprado para comprobar si verdaderamente al aplicárselo hacía que sus labios pareciesen más grandes. Según explicó, el producto le costó 20,99 euros. "Espero que funcione", añadió.

Lluna Clark se lo aplicó en la mitad de los labios para comprobar la diferencia. Al principio, la tiktoker no notaba ningún picor, por lo que decidió aplicarse un poco más de producto. Pero, tras unos minutos, comenzó a notar el picor incluso en la lengua.

"Yo creo que se me han engordado los labios", expresó, mostrando de cerca su boca. Pero no esperaba que al cabo de un rato el labial le terminase provocando una reacción alérgica.

"He hecho un TikTok con el voluminizador de labios y creo que me ha dado una reacción alérgica", contó la streamer a uno de sus contactos mediante un audio de WhatsApp. "Mírame la barbilla, me pica un montón", expresó, mostrando el resultado de su cara. "Esta es la cruel realidad. ¿Por qué todo me sale mal?", concluyó la streamer.