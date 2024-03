Agoney responde a los mensajes de odio de un seguidor: "Estoy encantadísimo de que Marc y Raoul trabajen juntos"

MOVISTAR PLUS+ / YOUTUBE

Agoney ha hablado en directo de la polémica que parece volver a envolverle a él y al que fuera su compañero durante su paso por la academia de OT, Raoul. El cantante, cansado de los malos comentarios, ha demostrado el respeto y madurez que sigue sintiendo por el catalán.

Aunque el canario se había tomado un tiempo de desconexión de las redes sociales, decidió volver de nuevo con un directo en su cuenta de Instagram. Así, contando feliz cuáles eran sus próximos trabajos o cómo se sentía emocionalmente comenzaron a aparecer mensajes despectivos. Al comienzo, el intérprete intentó hacer oídos sordos, pero tras ver cómo la cantidad de estas críticas aumentaba, decidió hacer algo al respecto.

Según explicó el cantante, el tipo de persona que le envía mensajes de odio siempre "ataca" de la misma manera, por lo que no le sorprendió. Sin embargo, en lugar de responder con faltas de respeto, decidió que lo mejor era saber sobrellevar las críticas desde la calma y el orgullo.

"Se cree que me ataca por el hecho de que mi novio está actualmente en Tu cara me suena con Raoul. Persona, estoy encantadísimo de que un profesional como es Marc y un profesional como Raoul puedan trabajar juntos. Ojalá aprendan mucho y se lo pasen muy bien", ha explicado el cantante, dejando claro que no siente ningún tipo de celos, al contrario.

Así, antes de zanjar el tema, le ha querido dedicar unas palabras a esa persona que parece querer crear un conflicto inexistente: "Te recomiendo que tú también la disfrutes un poquito". Unas palabras que los fans del cantante han aplaudido por la "madurez" que ha demostrado. "lo bien que ha hablado", aseguraba una fan en X, la red social conocida anteriormente como Twitter.