Rosa Montero prepara la novela con la que jubilará para siempre a su detective Bruna Husky

La escritora y periodista Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras, está escribiendo la cuarta novela protagonizada por la androide detective Bruna Husky con la que despedirá esta serie.

Así lo ha asegurado este martes la autora madrileña en un encuentro con periodistas para presentar su libro Cuentos verdaderos (Alfaguara) en el que reúne las crónicas y los reportajes que publicó en el periódico El País entre 1978 y 1988.

Montero acaba de finalizar un "primer borrador muy maduro" de la que será la última novela que protagonice Bruna Husky, que saldrá publicada dentro de un año.

Este volumen recoge buena parte de sus crónicas periodísticas. CEDIDA

"Acabo con la serie, pero en mi libro Bruna no muere" ha asegurado sobre esta detective replicante que ya ha protagonizado Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio, novelas que mezclan el género policíaco y de aventuras con la ciencia ficción. Pero "ya no me queda más tiempo para otra Bruna", ha indicado la escritora.

Montero, que se estrenó como novelista en 1979 con Crónica del desamor, ha realizado también una carrera de medio siglo en el periodismo, que rememora ahora tras reunir en un volumen las crónicas y reportajes que publicó entre finales de los años 70 y los 80.

'Antes se trabajaba el triple'

La autora recuerda cómo la construcción narrativa de estas crónicas suponían trabajar "el triple" debido a lo que ese periodismo exige: "Falta ambición literaria".

En su nuevo libro, Rosa Montero rescara su faceta de periodista. Fernando Sánchez/EP

Sus artículos reflejan una época de "una cutrez extraordinaria", de falta de desarrollo democrático y social e indefensión en una España que desde entonces ha vivido "un desarrollo tremendo".

Aunque hay aspectos que reflejan aquellos artículos con coincidencias "increíbles" con la actualidad y que ponen en evidencia "una sensación de fragilidad de los logros conseguidos y por los que hay que luchar todos los días", sostiene.

'Zorra me parece una canción que es un vejestorio'

Y, tras asegurar que en la actualidad hay mucha menos censura "sin comparación", cree que la letra de la canción Zorra con la que el dúo Nebulosa participará en el festival de Eurovisión es "antiquísima, es un vejestorio", ha dicho.

Las crónicas que reúne este libro por orden cronológico hablan sobre la matanza de los abogados de Atocha, el intento de golpe de Estado, las vísperas del éxodo en Riaño, la gira del papa por España, la de Miguel Ríos con su exitoso Rock and Ríos, el juicio por la desaparición del Nani, los estragos de la droga y los del terrorismo, entre otros muchos temas.

En los medios de comunicación se trabajaba entonces no solo como periodistas, sino con la conciencia "de que había una causa", ha dicho.

El periodismo ha pasado los últimos 20 años, en su opinión, por una "travesía del desierto" entre la adecuación a las nuevas tecnologías y la crisis económica y aunque ahora "se empieza a salir", cree que los riesgos de la Inteligencia Artificial van más allá de lo que se puede imaginar.