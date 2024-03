Aitana y Sebastián Yatra, pillados paseando de la mano en un aeropuerto de Londres

El pasado 27 de noviembre Sebastián Yatra anunció su ruptura con Aitana ante un canal de televisión mexicano. Pero este sábado 9 de marzo los artistas han sido vistos de la mano recorriendo una zona del aeropuerto londinense de Heathrow, lo que podría indicar que han decidido darse una segunda oportunidad, como ha informado Vanitatis.

La pareja salió de la terminal y se dirigió a un vehículo que les esperaba fuera. Antes de esto, y sin soltarse de la mano, se pararon en una cafetería, en la que el colombiano compró una bebida y un sándwich, mientras que Aitana lo esperaba en la puerta hablando por teléfono.

La artista, despistada, chocó con una viajera que pasó por su lado y la reconoció. "Fue muy amable y me pidió disculpas. Le dije que no pasaba nada", explicó la mujer.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos en la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... pero la quiero muchísimo y vivimos una historia de amor muy bonita", expresó Yatra ante el canal mexicano Telediario el pasado noviembre, cuando comenzaron a surgir los rumores de separación.

Aitana no fue tan directa, pero sí dio señales que demostraban que la pareja no pasaba por su mejor momento. "Hoy emocionalmente no estoy tan bien", admitió en uno de sus conciertos en Bogotá.

Pero, después de estos meses de distancia y de su actitud cariñosa en el aeropuerto, Aitana y Sebastián Yatra parecen haberse dado una nueva oportunidad.