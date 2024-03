Aitana y Sebastián Yatra desatan los rumores de reconciliación tras ser vistos en Islandia y París

Tras una relación que transcurrió sin declaraciones ni confirmaciones por parte de los protagonistas, fue a finales de noviembre cuando Sebastián Yatra confirmó su ruptura con Aitana, y la cantante también habló de que seguían manteniendo una gran amistad. Pero parece que la llama no se ha apagado, pues los rumores apuntan que podrían haber vuelto.

Hay informaciones que señalan que pasaron el 14 de febrero, San Valentín, juntos y, de hecho, se ha visto a la catalana posar en redes con un jersey del colombiano, por lo que todavía siguen compartiendo tiempo -y ropa-.

Pero ahora, ambos han sido pillados de viaje por Islandia, tal y como confirma el creador de contenido Abel Planelles. Y es que, aunque no se puede confirmar que hayan vuelto porque no se los ve cogidos de la mano ni dándose un beso, estas imágenes actuales -Aitana lleva su reciente corte de pelo- sí que revelan que siguen viéndose y haciendo planes juntos.

Pero, además, este fin de semana, la triunfita ha estado en la Semana de la Moda de París, según demuestran sus fotos publicadas en Instagram. Sin embargo, ha cuidado mucho lo que ha publicado, pues no se ve ni rastro de Sebastián Yatra, aunque sí podría haber estado allí.

La cantante ha estado en Disneyland y ha posado sola para una instantánea, pero la creadora de contenido La Cuernis ha asegurado que ambos estuvieron juntos en el parque temático.

Estos planes de la ¿ex?pareja no hacen más que avivar los rumores de una reconciliación, que llega después de tres meses de confirmar su ruptura y tras unas declaraciones del colombiano que no pasaron desapercibidas.

El intérprete de Tacones rojos aseguró en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que solo había estado enamorado dos veces, de Tini Stoessel y de Aitana, pero añadió que no podía estar en pareja más de un año.

"Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo 'si tuviese una relación de más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado'", aseguró. Aun así, defendió que nunca había sido desleal, pero no descartaría tener una relación abierta en el futuro.