Victoria Muñoz, psiquiatra en el Hospital de Ciudad Real, fue agredida por uno de sus pacientes la noche del 11 de julio de 2020. En plena pandemia de Covid, el protocolo impedía que los familiares entraran en el centro sanitario. "Me tocó a mí comunicárselo. Ya estaba enfadado. Me pegó un puñetazo y me tiró al suelo. Me hice bicho bola y pensé: me van a matar en una guardia, no voy a volver a ver a mi madre".

Fueron sus compañeros y otros pacientes quienes se abalanzaron para separar al agresor, un joven veinteañero, y así evitaron que la agresión fuera a más. Victoria sufrió dos costillas rotas y un trauma por el que todavía recibe asistencia psicológica.

A las dos semanas de estar de baja a Muñoz le tocó reincorporarse. "Entonces llegan las pesadillas... si escuchar el busca en cualquier guardia es perturbador, cuando sonaba a partir de la agresión era horrible, me pesaban las sábanas. Yo pensaba: 'si no puedo trabajar de psiquiatra, ¿qué hago?'. Me daba miedo mi trabajo, me daban miedo mis pacientes. Nos dieron a los médicos en la pandemia el papel de superhéroes, pero somos personas que tenemos miedos, angustias y ansiedad", ha explicado Muñoz este lunes en la sede de la OMC (Organización Médica Colegial) durante la presentación de los datos de 2023 del observatorio nacional e agresiones a médicos.

Los colegios de médicos registraron en 2023 un total de 769 agresiones de pacientes a facultativos en España, a una media de dos diarias. Suponen un 9% menos que en 2022, pero el año pasado fue el récord de agresiones comunicadas (843), en un incremento del 38%.

La OMC ha lamentado, en la presentación de los datos, que son muchas menos las agresiones que llegan a materializarse en denuncias ante la Policía Nacional y la Guardia Civil, concretamente el 40% (300). Según han explicado, tan bajo índice de formalización de denuncias se debe al miedo y sobre todo a que los médicos no les dan suficiente importancia. Una consideración que la OMC aspira a revertir. "El médico no puede tolerar, aceptar y asumir que la agresión va incluida en el sueldo y en el oficio", han recordado.

Un año más, como le ocurrió a Victoria Muñoz, las mujeres son las principales víctimas de la violencia de los pacientes. Más de 500 doctoras en España fueron agredidas mientras trabajaban en el año 2023. A pesar de que ellas son el 52% del total de facultativos, padecen el 66% del total de agresiones, en una tendencia que se consolida con los años, según denuncia la OMC. Como novedad, el informe de 2023 ha empezado a recabar también los casos de acoso o abuso sexual, a petición de las facultativas. Este año ya suponen el 1% del total de agresiones recogidas.

Por lugar de trabajo, las agresiones se producen mayoritariamente en la Atención Primaria, en los centros de salud (43%). Detrás se sitúan los hospitales (20%), que descienden siete puntos en el último año, y las Urgencias de Hospitales (10%) y Urgencias de Atención Primaria (10%), que repuntan levemente.

La mitad de agresiones son amenazas y coacciones

Respecto a los tipos de agresiones sufridas, en el 51% de los casos se produjeron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%). En total el 11% del total fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 58% las mujeres y un 42% los hombres. De todas las agresiones comunicadas acabaron en baja laboral el 13%, tres puntos más que al año pasado.

El 16% de agresiones, sin embargo, no están relacionadas con atención médica y de ellas un 72% se debe al retraso en el tiempo en ser atendido, seguido de un mal funcionamiento del centro (28%).

Dentro de las causas asistenciales un año más la principal causa de la agresión es la discrepancia con la atención médica recibida que se sitúa en el 58%, cinco puntos más que el año anterior. Los médicos dicen que les amenazan, insultan y pegan porque no les diagnostican lo que ellos quieren, ni les prescriben los medicamentos que creen que deben tomar. También son motivos de agresiones las discrepancias personales (11,4%) y los informes no acordes a las pretensiones (12,7%).

En la distribución por edades de los facultativos víctimas de agresiones el informe resalta que el mayor aumento por rango de edad se ha producido entre los colegiados entre los 36 y 45 años (27,6%), cinco puntos más que en 2022.

El paciente más agresivo: varón de 40 a 60 años

En cuanto a la tipología de los agresores en el año 2023, los datos muestran que son principalmente pacientes programados (47%), seguidos de pacientes no programados (30%) y acompañantes (22%). El perfil medio del agresor coincide con un varón entre los 40-60 años, aunque es de destacar que en el tramo de menores de 40 años las agresoras suelen ser las mujeres.

La psiquiatra Victoria Muñoz, visiblemente emocionada al recordar lo sucedido, ha animado sin embargo a sus compañeros y compañeras agredidos a ir siempre hasta el final y denunciar, "porque de lo que no se habla no existe". Sin embargo, ha reconocido que no es una tarea fácil, sobre todo en las ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce y hay que seguir prestando servicio médico incluso a los agresores. "En la vista previa pedimos una orden de alejamiento pero la jueza me dijo que si (el agresor) acudía al hospital mi deber era atenderle, porque si no la que incurría en delito era yo", ha lamentado Muñoz.

La psiquiatra ha aprovechado los micrófonos para agradecer el apoyo de sus compañeros de guardias, que han evitado una repetición de su encuentro con el paciente que le rompió las costillas y le metió el miedo en el cuerpo. El hospital de Ciudad Real cambió a raíz de su agresión el protocolo y a las urgencias los psiquiatras acuden en parejas. También ha dado las gracias a su psicóloga "y a los servicios de seguridad del hospital, mis ángeles de la guardia, que son muy necesarios, puesto que no tenemos ni detector de metales. Estamos vendidos".