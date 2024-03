Pelayo Díaz denuncia una agresión homófoba por parte de un taxista de Madrid: "No voy a dejar que quede impune"

Pelayo Díaz ha denunciado haber sufrido una agresión homófoba en Madrid. El estilista regresaba de la Fashion Week de París en taxi cuando el conductor comenzó insultarle al grito de "maricón de mierda".

Además, según cuesta el estilista en Socialité, la agresión no fue solamente verbal sino que a punto estuvo de ser también física. Todo comenzó cuando, tras hablar con su pareja por teléfono, el presunto agresor le increpó.

Además, le complicó las cosas al asegurarse que no podía pagar con tarjeta, solo con dinero en efectivo Al decirle Pelayo que no disponía, el conductor le insultó: "Me dijo: '¿qué te crees, que te voy a llevar gratis, maricón de mierda?".

Es entonces cuando el tertuliano de D Corazón se empezó a "poner nervioso" con esta situación, que no hizo más que empeorar cuando Pelayo salió del taxi y sacó su maleta. Según su testimonio, una señora devolvió el equipaje al lugar en el que estaba y entonces el taxista lo cogió "del cuello" y lo tiró "al suelo", según su denuncia.

Finalmente, fue ayudado por una mujer que apareció en la escena y que le ayudó a salir de allí para acompañarle a casa, porque él "estaba con una crisis de ansiedad total".

Pelayo asegura que ha interpuesto una denuncia. "Voy a ir hasta el final y no voy a dejar que esta persona quede impune", indica el estilista.