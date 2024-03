Roberto Leal presenta 'Mi abuelo Pepe', el primer cuento ilustrado que ha creado junto a su mujer y su hija Lola

El presentador de Pasapalabra ha presentado su primer cuento ilustrado, Mi abuelo Pepe, un libro infantil que ha creado junto a su mujer, Sara Rubio, y su hija Lola. Roberto Leal se ha reunido con Jordi Berché, editor de Destino I&J, para presentar el cuento ante la prensa en la librería La Fábrica de Madrid.

El periodista ha contado con la ayuda de su hija Lola para elaborar los bocetos de las ilustraciones que componen el libro y cada uno de los personajes de la historia. Leal ha desvelado que la primera vez que Lola dibujó a su abuelo se emocionó mucho porque logró sacarle un gran parecido. "Era mi padre", ha expresado.

Y es que, el proyecto va dedicado a su padre, Pepe Leal, que falleció en 2019 a causa de una larga enfermedad. "Era un hombre serio por tímido, era muy trabajador, le hubiese hecho mucha ilusión, pero le habría dado un poco de corte. No le gustaba ser el centro de atención", ha comentado Roberto Leal.

Portada de 'Mi abuelo Pepe', el libro ilustrado de Roberto Leal. DESTINO

Pero Lola no ha sido la única que ha ayudado al presentador de televisión durante el proceso de creación. Su mujer ha participado en la escritura de los textos. "Disfruto mucho de mi trabajo porque me siento un privilegiado y me gusta pasar tiempo de calidad con la familia, es gloria bendita", ha expresado también en el encuentro en la librería.

Roberto Leal ha desvelado ante la prensa algunos detalles que esconde el cuento: "Como anécdota, en el banco de madera de la ilustración puse la fecha de cuando yo empecé con mi mujer".

Uno de los objetivos principales del libro es facilitar la gestión de la pérdida de un ser querido, convirtiéndose en la herramienta perfecta para tratar este tema en familia. Para Leal fue muy complicado asimilar la muerte de su padre y ha querido impulsar este proyecto por este motivo.

"Creo que es más fácil explicar una pérdida a través de un cuento que de una conversación normal porque a veces no tenemos una respuesta clara", ha asegurado el presentador de televisión ante la prensa.