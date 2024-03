Libros escritos por autoras para el Día de la Mujer que te harán disfrutar y pensar

Para la escritora Laura Freixa, plantear si existe una literatura femenina y otra masculina es ya un síntoma de discriminación hacia el propio género, puesto que no se cuestiona la segunda (por obvia), sino la primera.

Aun así, se atreve a teorizar. "Muchas escritoras y filólogas defienden que hay ciertos rasgos que caracterizan a la escritura de las mujeres: el predominio de la primera persona, el centralismo de personajes femeninos, la preferencia por los espacios interiores o el compromiso con sus propias vivencias", explica la autora de Literatura y mujeres (Destino). Debates y biología aparte, la cantidad creciente de mujeres escritoras vive un apogeo, aunque lo que importa de verdad es la calidad.

Este 8 de marzo, Día de la Mujer en todo el mundo, hay mucho y bueno que leer, aunque en honor a lo que se celebra -la lucha por equiparar los derechos femeninos- hemos apostado por una propuesta solo de mujeres escritoras. Por eso, porque son ellas y porque son buenas, sus historias están escritas para todos.

1. Mujeres que arden. María Esclapez (Ediciones B). Novela debutante, relata el viaje de la protagonista, Eleanor, a su Toledo natal en un intento por escapar de su existencia estresante, agotada y vacía. Una mujer y un diario en busca del renacimiento.

2.La distancia que nos separa. Maggie O'Farrell (Libros del Asteroide). La escritora irlandesa nos deleita de nuevo con una emocionante novela recuperada por la editorial e inédita hasta ahora en español: Stella se cruza en Londres con un hombre que la devuelve a un pasado perturbador y a un cambio radical para ella.

3.El sentido de consentir. Clara Serra. (Anagrama). Quien fuera presidenta de la Comisión de Mujer y vocal de la Comisión de Sanidad explora las interioridades y contradicciones de un hecho que planea sobre todas las actividades de la mujer en relación con sus propias decisiones y el deseo sexual.

4.No me cuentes cuentos. Sandra Sabatés y Judit Crehuet (Planeta cómic). Periodista e ilustradora se unen para relatar con realistas dibujos, situaciones de desamparo para las mujeres, que ya estaban en el libro de la conductora de El intermedio: maltratos, prostitución, discriminación, sumisión... Ficción que no es ficción.

5.El demonio que hay en ti. Gwen Adshead y Elileen Horne (Alianza). La siquiatra inglesa Adhsead invita a entrar en la sala de terapia para conocer a doce de sus pacientes y tratar de comprender el mecanismo por el que se activan las acciones más crueles de que el ser humano es capaz, hombre y mujeres por igual. La secunda la productora y escritora Horne.

6. La vida en miniatura. Mariana Sánchez (Impedimenta). Dorothea lleva 59 años viviendo sin que se note. A la sombra de un hermano ausente y problemático, es ella quien se ocupa de sus padres. Hija, secretaria, ama de casa y adhesivo invisible que lo sostiene todo, un día encuentra trabajo cuidando casas y mascotas. Un nuevo presente se abre ante ella.

7.El murmullo del agua. María Belmonte (Acantilado). La autora propone un viaje a lo largo de los siglos para explorar el poder del agua y las fuentes desde las perspectivas más evocadoras. De su mano se exploran lugares míticos, materiales e históricos, que María Belmonte describe con su prosa vivaz y caudalosa. Una sugerente y hermosa invitación a pensar sobre el sentido de este bien tan preciado y escaso que es el agua.

8.Las palabras calladas. Mireia García Contreras (Espasa). Esta novela es la memoria familiar y callada de tantos hombres y mujeres que vivieron con entereza la tragedia del exilio republicano tras la Guerra Civil: sus peripecias, su valor y sus emociones.

9.Purasangre. Noelia Lorenzo Pino (Plaza&Janés). No podía faltar un trhiller en esta relación, en concreto, perteneciente al 'euskarnoir'. Las dos agentes de la Ertzaintza creadas por la autora vasca, Luz y Maddi, investigan una desaparición que las llevará al extremo y afectará a sus propias personas.

10.Una esposa ejemplar. Alba de Céspedes (Seix Barral). Una joya de esta autora cubana criada en Italia que describe la vida de Alessandra, una niña crecida bajo la sutileza de una madre pianista y enamorada de un profesor, por el que daría la vida. Sensacional legado.

11.Ansia. Hénar Álvarez. (Planeta). El irreprimible goce sexual de Natalia y una obsesión creciente por sentirse joven y atractiva, tras ser abandonada por su amante, acabarán por controlar su vida, pero también le servirán de inspiración para la novela que está escribiendo. Un libro adictivo sobre las relaciones de poder.

12.Nada. Carmen Laforet (Destino). Los veinte años de la muerte de esta escritora barcelonesa hay que recordarlos con su obra imprescindible. Andrea llega a Barcelona para estudiar. Vivirá con sus tíos y su abuela y conocerá a una rica que se hará íntima. Desolación, miseria, lealtad, perdón y muerte en un libro imprescindible, que ganó el Premio Nadal en 1944.

13.Nubosidad variable. Carmen Martín Gaite (Anagrama). El legado de la escritora salmantina, que falleció en Madrid hace 24 años, ha vuelto a su ciudad este año, al Centro Nacional del Español, donde se expondrá durante dos décadas. Una efeméride que merece la pena rememorar con una de sus mejores novelas. Sofía y Mariana eran amigas. Al cabo de 30 años se reencuentran en un prodigio de viaje hacia el pasado compartido.

14.Almudena. Una biografía. Aroa Moreno y Ana Jarén (Lumen). Falleció el 27 de noviembre de 2021, pero Almudena Grandes es atemporal. Y no solo por la larga lista de grandes obras que escribió, sino por el legado que dejó en todos sus lectores y lectoras. Ese es el caso de Aroa Moreno y Ana Jarén, que la homenajean a través de estas memorias ilustradas que sirven de viaje a través de la vida de la escritora madrileña.

15.La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf (Cátedra). La editorial trae de vuelta el recopilatorio de la escritora británica que se lanzó en 1973. Este aúna siete de sus relatos centrados en la fiesta que organiza Clarissa Dalloway, así como tres capítulos de El viaje de ida (1915), su primera novela en la que aparece por primera vez el personaje.