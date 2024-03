Abby y Karchez confirman que han roto su relación tras dos años juntos

Abby y Karchez, una de las parejas más conocidas del mundo de Twitch, ha anunciado que han roto tras semanas de rumores en el que sus seguidores se habían dado cuenta de que habían dejado de vivir juntos.

De hecho, esta misma semana Ibai Llanos dejó caer que Karchez estaba "viviendo con él por circunstancia de la vida" y saltaba las alarmas de que la relación había llegado a su fin.

Finalmente, Abby ha publicado un comunicado en Instagram: "Carlos y yo lo hemos dejado. Lo cuento porque al final ya había especulaciones y al igual que decidimos hacerlo público hay que también contar cuando acaba".

"Estoy muy orgullosa de él y espero que os toméis la situación con el mayor respeto posible", ha escrito, añadiendo después en directo que la decisión se tomó porque Karchez no está pasando un buen momento.

"Lo ha estado muy mal últimamente y decidimos que era mejor que se centrase en su situación y cada uno fuera por su lado", ha explicado, dejando claro que están en buenos términos tras la ruptura.

Karchez, por su parte, quiso ser mucho más escueto y ha dejado claro que no desea volver a sacar el tema en sus directos. "Lo he hablado todo con ella y estamos bien, pero hace tres semanas que no estamos juntos", confesó.

"Lo dejamos a una semana de la mudanza", ha añadido, explicando así por qué han cambiado sus habitaciones en los últimos días: "La deseo lo mejor y no voy a hacer ningún espectáculo, no es un tema del que quiera hacer contenido o que se alargue".

Ahora, Karchez se quiere centrar en entrenar y prepararse para su combate en La Velada del Año 4, donde será uno de los 10 creadores que formarán parte del nuevo formato llamado 'Rey de la Pista'.