Rosa Benito amenaza con demandar tras un vídeo filtrado supuestamente por Amador Mohedano: "Era en un evento privado"

Rosa Benito está en pie de guerra. A tan solo unas horas de su esperado regreso a Telecinco de la mano de ¡De viernes!, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, la cuñada de Rocío Jurado ha amenazado con ir a juicio después de la filtración de un vídeo íntimo de su pasado, relacionado con su paso por el psiquiátrico.

"Estoy pensando en tomar medidas legales contra alguien que durante estos días está vertiendo mentiras sobre mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi permiso. Me da igual quién se lo haya mandado, era en un evento privado", ha comenzado diciendo la que fuera ganadora de Supervivientes 2011 a través de su perfil de Instagram.

Aunque en el comunicado no se menciona su nombre, todo apunta a que se trata de un mensaje dirigido al youtuber JuanjoVlog, el cual asegura haber recibido dicho vídeo a través de su exmarido, Amador Mohedano. "Este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar), y si estuve 'loca' (ingresada), no me avergüenzo", ha señalado.

En este punto, la excolaboradora de Sálvame ha recordado uno de los peores momentos de su vida: su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico en 2014. Sin embargo, lejos de ocultar esa dura parte de su pasado, la madre de Rosario Mohedano se ha erigido como un ejemplo de superación para otras personas, con el objetivo de normalizar lo que, en muchas ocasiones, es un tabú.

"Salí y soy ejemplo para muchas personas que viven y vivieron una situación parecida. Doy gracias por tener la familia tan bonita que tengo. Sin ellos no lo hubiera conseguido", ha expresado Benito, poniendo fin a su comunicado, en el que ha desactivado los comentarios. A las pocas horas, asimismo, ha compartido otra historia en esta misma red social, con un mensaje que tampoco ha pasado desapercibido: "Ninguna victoria es posible si no se supera la cima de la adversidad".

Y es que no es la primera vez que la colaboradora de televisión debe enfrentarse al youtuber JuanjoVlog, quien denuncia que Benito habría manipulado su mensaje para generar un escándalo. "Tengo grabaciones de varias personas, tengo testigos, por lo menos cuatro, que demuestran lo que pasó ese día", ha asegurado.

"Yo no me estoy metiendo con una enfermedad, sino con la actitud de ese momento", ha concluido el youtuber, tras poner sobre la mesa que el exmarido de la televisiva, Amador, le concedió el permiso para difundir el controvertido vídeo.