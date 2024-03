Eugenia Martínez de Irujo sufre un doloroso accidente doméstico

Después de protagonizar un tenso encuentro con su hermano Cayetano, coincidiendo con el Día de Andalucía, Eugenia Martínez de Irujo ha sufrido un aparatoso y doloroso accidente doméstico.

Este miércoles, Eugenia fue captada en a un conocido hospital de Madrid con un apósito en su mano derecha que incluso dejaba traspasar poco de sangre.

Tras el revuelo inicial, la duquesa de Montoro salía del centro hospitalario más tranquila y con ganas de explicar lo que había pasado: "Me he caído y me he rajado entera (la mano), y tengo puntos y de todo", contaba a los reporteros. "Me duele un montón", dejaba claro Eugenia, antes de meterse en un taxi.

La celebrity y su hermano coinidieron en un importante evento en Sevilla por el Día de Andalucía en un momento que fue tildado como "incómodo" y "tenso". Según las imágenes captadas por Europa Press, lejos de protagonizar un emotivo encuentro tras las polémicas que ha habido entre ellos, apenas interactuaron cuando se cruzaron en la entrada, un comportamiento que refleja el momento tan delicado por el que pasan.

Según contó la agencia de noticias, Cayetano y Eugenia se ignoraron a su llegada a las Medallas de Andalucía. Coincidieron en la entrada, mostrándose de lo más distante, ya que, cuando ella llegaba, le veía hablando por teléfono, y, cuando él le tendió la mano para saludarle, ella apartó la mirada.

No fue así entre cuñados, ya que Cayetano sí que extendió la mano a Narcís Rebollo, marido de Eugenia, de quien recibió un apretón mientras que la hija de la Duquesa de Alba observaba la situación con cara de circunstancia e incomodidad.