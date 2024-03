La dura opinión de Kiko Matamoros sobre el reguetón: "Es una basura, tendría que estar prohibido"

Hace ya un mes que se estrenó la segunda parte de ¡Sálvese quien pueda! en Netflix, pero sus protagonistas no están para nada desaparecidos. Y prueba de ello es Kiko Matamoros, quien ha visitado varios pódcasts. El último de ellos, El sentido de la birra, donde no ha tenido pelos en la lengua para hablar de su profesión.

El excolaborador de Sálvame ha estado este miércoles en el programa de Ricardo Moya, donde se ha pronunciado sobre política, la cual ha descrito como "un negocio fundamentalmente para mediocres".

No ha tenido buenas palabras para Pedro Sánchez por su pacto con Junts, y también ha opinado que no entiende que haya tantas identidades de género si no es para pedir ayudas a lo que él llama "ministerio de la cosa", aunque parece referirse a Igualdad.

Y, precisamente, hablando de Igualdad, ha comenzado a hablar del reguetón, género que detesta: "Luego está la basura esta del reguetón. Tenía que estar prohibido. Yo, si fuera ministro de la cosa, lo prohibía".

"Es una música que no sé si llamarla así. Al final es un insulto a la inteligencia, a la sensibilidad, a todo... Unas letras tan básicas y nocivas, el mensaje que lanzan lo reivindican los que van de cools", ha defendido. "Yo creo que habría que prohibirlo, como se prohibió la cocaína y la heroína en las farmacias".

Entonces, el presentador le ha dicho que mucha gente decía que había que prohibir Sálvame, cuando se emitía, a lo que el tertuliano ha respondido que le "parece muy bien" que opinen así: "Tienen el derecho a decirlo, claro que sí".

"Somos los gladiadores del siglo XXI"

Kiko Matamoros también ha hablado de sus estudios, pues hizo Derecho, aunque solo hasta cuarto de carrera. "Luego empecé a trabajar en otra serie de cosas. De modelo publicitario al principio, en una editorial técnica, estuve en Canal Sur en el departamento de producción ajena llevando todo el tema del doblaje", ha enumerado. "Fui consultor de dirección, trabajé para la consejería de obras públicas y transporte de Madrid como asesor durante cuatro años y pico, he sido secretario general de la organización de empresarios del juego en Madrid..."

"En fin, que he hecho muchas cosas: productor, representante, monigote televisivo...", se ha descrito, para sorpresa de Ricardo Moya. "Lo soy, soy consciente de lo que soy. Somos marionetas que estamos ahí para entretener, a veces como gladiadores. Los gladiadores del siglo XXI".

Entonces, el presentador le ha preguntado que, si era marioneta, quién era el que lo manejaba. "El dinero, si no fuera por dinero, ¿qué coño hago yo ahí?", ha sentenciado el protagonista de ¡Sálvese quien pueda!.

De hecho, al comienzo de la entrevista, Matamoros ha asegurado que lo que hace en televisión es, en parte, un papel: "Evidentemente, yo no soy el que sale en la tele, o soy el que sale en la tele pero no soy exactamente igual. Hay una diferencia evidente entre la persona y el personaje".

"Luego hay una forma de estar en el mundo que en la televisión no proyectas porque, en primer término, no quieres, y en segundo término, al espectador le interesa bastante menos", ha asegurado.