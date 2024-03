Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, presenta la solicitud de prueba de paternidad para probar que él es el padre de su hijo

Cuando trascendió que Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, estaba embarazada del cantante, este no tardó en comunicar, no sin verse envuelto en una gran polémica, que no iba a ejercer de padre.

Tan solo matizó que, en el caso de que el hijo de Guillén fuera verdaderamente suyo, se haría cargo de él en términos económicos. Por ello, pidió someterse a una prueba de paternidad.

Ahora, la modelo ha presentado la solicitud para que tenga lugar dicha prueba de paternidad, según ha informado Así es la vida. La fisioterapeuta insiste en que no miente y que su hijo es fruto de la relación que mantuvo con Bertín Osborne, y este movimiento demuestra su determinación. Ahora, habrá que ver si el cantante acepta someterse a la prueba.

Entretanto, las cámaras de Europa Press captaron este martes a Gabriela Guillén y le preguntaron sobre el asunto. La fisioterapeuta se mostró contundente: "¿Sabes qué te voy a decir? Nada, porque todo lo que digo se toma a broma o se piensa que es mentira. ¿Para qué voy a decir nada?", señaló.