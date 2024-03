Roger Valls, autor de 'Errebio': "Escribo contenido sobre trabajo con animales, bienestar y tenencia responsable"

Después de tres años intentando que el refugio Avetropic continuara con su labor y, tras muchos frentes abiertos y luchas con la administración, Roger Valls, cofundador de la asociación y su compañera Noelia Sánchez han cambiado el rumbo de sus vidas (eso sí, asegurándose de que sus pequeñas psitácidas están en las mejores manos).

Los dos expertos en el cuidado de loros ahora forman parte del equipo del Butterfly Park Empuriabrava como cuidadores, lugar al que han podido trasladar a todos sus "refugiados" emplumados. "Después de tres años intentando tirar un proyecto adelante que no pudimos pasé un año casi completo bastante mal, sintiéndome huérfano", expresa Valls.

"Tenía una sensación de vacío, había estado durante mucho tiempo trabajando en el refugio y no ha sido fácil", agrega. "Así que, como siempre me ha encantado mucho el tema de divulgar sobre aquello sobre lo que entiendo y en lo que he trabajado e profundidad decidí embarcarme en mi propio proyecto personal".

Tras ese año en una especie de duelo y con las ganas de seguir divulgando sobre aquello que conoce, Valls empezó a escribir textos sueltos que finalmente organizó sus ideas en el blog Errebio. "Escribo sobre termas que yo he tocado y procesado muy al detalle y sobre las que tengo una idea muy global y muy crítica", explica.

"Me gusta dar esta información procesada, para que a los demás les llegue de forma fácil y sencilla", agrega el autor. "Para que todo el mundo lo entienda y pueda hacerse una idea propia, algo que no siempre podía hacer en Avetropic".

En este sentido, Valls explica que como en el refugio tenían la misión de conseguir más visibilidad en redes sociales y así tener más repercusión, tenían que centrarse más en contenido divulgativo "más claro y sobre asuntos que la gente busca más".

"Los usuarios quieren respuestas rápidas, lo cual está bien, pero en lo más profundo de mi ser anhelaba hacer esto otro, aunque no tiene tantos espectadores", reconoce. "Esto tenía que salir por algún lado, así que finalmente me animé a abrir el blog el pasado mes de diciembre".

En este espacio, Valls proporciona información veraz y corroborada (tanto por una base científica, como por su experiencia) sobre diferentes temas relacionados con el mundo animal y medioambiental. "De nada sirve recoger información de un artículo científico y redactarla de forma aséptica, mi motivación es darle una vuelta, una reflexión y plasmarla más o menos de forma sencilla", detalla.

Un espacio para un público un poco más profesional

En Errebio podemos encontrarnos contenidos relacionados con todo lo que Valls conoce de forma profesional y a nivel de formación. "Temas de trabajo con animales, bienestar animal y tenencia responsable por un lado; también a nivel de etología, comportamiento animal y biología; y, por primera vez, me abro más a nivel de ecología, ya no solo de animales en cautividad, si no como parte de un ecosistema y los efectos que tenemos sobre ellos", detalla el autor.

"Y por supuesto, muchos temas tratan más específicamente sobre loros, porque es con lo que yo más he trabajado y, quizás, lo que más me mueve y me motiva", agrega Valls. "Pero también me gusta y me interesan otros temas que no están relacionados con psitácidas".

El objetivo o meta que se propone el experto en psitácidas con este nuevo proyecto personal es luchar contra la desinformación que existe al respecto de este tipo de temáticas. "Lo que quiero es intentar dar a conocer estos temas de una forma que la gente tenga acceso a una información contrastada con la experiencia y la ciencia", defiende.

Hay dogmas que se van repitiendo y no están bien, por eso quiero intentar arreglarlo

"Las personas muchas veces opinamos sobre temas o nos creamos opiniones en base a información que no es muy buena o que ya se la dan mascada y procesada por otros", lamenta Valls. "Por eso yo quiero proporcionar la información para que los lectores sean los que reflexionen".

En este sentido, el cuidador de psitácidas insiste en que hay dogmas que se van repitiendo y dispersando. "Al final uno se da cuenta de que corren como la pólvora y no están bien", comenta. "Por eso quiero intentar arreglarlo, esa es mi motivación y mi objetivo".

No obstante, el autor de Errebio es consciente de que este tipo de información y contenidos tiene un público mucho más específico. "Supongo que los profesionales que trabajen con animales serán los más interesados, así como estudiantes y personas que estén intentando abrirse un hueco en este mundillo", opina.

"Al final, la mayor parte de la gente busca más información sobre un tema o sobre otro", añade Valls. "Errebio es un sitio de entretenimiento donde personas a las que les guste dar una vuelta más de tuerca a ciertos conocimientos o ideas pueden leer un poquito más en profundidad y sacar información que les pueda ayudar a reflexionar un poquito más".