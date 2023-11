Cómo limpiar la jaula de nuestros loros: la desinfección es una parte imprescindible que debemos hacer de forma segura

Uno de los errores más comunes que se dan en los hogares españoles donde se mantienen pequeñas psitácidas (loros) en cautividad está relacionado con la limpieza y, más concretamente con la desinfección, donde en muchas ocasiones se utilizan productos que no son eficaces como el vinagre, por ejemplo.

Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad, nos contaba hace meses que es muy común utilizar vinagre para desinfectar la jaula o el espacio de nuestros loros cuando "el potencial que tiene como desinfectante es mínimo o nulo".

"Si no se quiere usar lejía por el peligro tóxico que supone, hay otros productos veterinarios que pueden utilizarse hasta cuando el animal está dentro de la jaula, aunque estos son más caros", añade.

Para ayudar a los tutores de pequeñas psitácidas a realizar una limpieza y desinfección correcta y completa en los espacios de sus loros, Valls comparte algunos consejos y métodos sobre qué productos podemos utilizar y cómo proceder con ellos para así evitar la proliferación de bacterias o el contagio de enfermedades.

Limpieza y desinfección, en ese orden

Aunque puede parecer evidente, es importante saber que para mantener a nuestros loros adecuadamente hay que cuidar del espacio en el que habitan. Una buena higiene y desinfección serán nuestras mejores herramientas frente a la aparición de enfermedades o problemas de salud, por lo que debería formar parte de nuestra rutina.

"La limpieza tiene poco sentido sin la desinfección y viceversa", asegura Valls. "Debemos retirar la materia orgánica, sensible de fermentar y crear colonias de microorganismos y patógenos, de la misma forma que debemos desinfectar y reducir esa carga patógena que haya podido quedar".

En este sentido, el experto en psitácidas recomienda limpiar primero el espacio de nuestros loros con agua y jabón, aclarar bien y después, desinfectar. "De esta manera estaremos consiguiendo una mayor efectividad contra posibles enfermedades", asegura.

Jamás debemos permitir que tengan contacto directo con ella, ni estar cerca, por los vapores que produce

Sin embargo, la desinfección es algo que da mucho miedo a algunos propietarios, debido a que algunos productos que utilizamos para ello son extremadamente tóxicos para nuestros compañeros emplumados. "Los métodos de desinfección que utilicemos van a depender del espacio en el que habiten nuestros loros", explica Valls.

"La desinfección es algo que debemos hacer una vez cada dos o cuatro limpiezas, recomienda. "Es decir, limpiamos a diario, hacemos limpieza profunda cada dos semanas (según el espacio y el número de loros) y desinfectamos una vez al mes, por ejemplo".

Pero, ¿cómo desinfectamos las jaulas, voladeras o habitaciones de nuestros loros sin ponerlos a ellos en peligro? "En habitaciones y espacios más grandes es recomendable desinfectar los elementos del espacio fuera, siendo una buena idea tener varios para ir intercambiándolos", aconseja Valls.

"Si no podemos retirar los elementos, porque no tengamos esa posibilidad o porque el espacio sea más pequeño, lo que sí podemos hacer es retirar a nuestros animales", añade. "En el caso de las jaulas, es importante limpiar bien también elementos como los barrotes y el suelo".

¿Y qué pasa si nuestros loros se estresan demasiado al salir de su área? "Si no podemos retirar ni los elementos, ni a nuestros loros y nos vemos obligados a limpiar con ellos cerca, la mejor opción es que utilicemos los productos adecuados, aunque siempre va a ser mejor intentar habituarles a salir durante el tiempo que nos lleve la limpieza", expresa Valls.

Qué productos utilizar

Sobre los productos desinfectantes que podemos utilizar, el experto en psitácidas considera que la lejía es el más efectivo. "Como lo más común es que limpiemos de forma manual (y no por calor, que es poco viable), lo más utilizado es lejía, aunque también es lo más tóxico y volátil para nuestros loros", advierte. "Jamás debemos permitir que tengan contacto directo con ella, ni estar cerca, por los vapores que produce".

Un loro mordiendo los barrotes de su voladera. MADGA EHLERS / PEXELS

"Si podemos sacar a los loros de su espacio y limpiar con lejía, también es importante saber cómo hacerlo adecuadamente, ya que se tiende a echar lejía y muy rápidamente aclarar, un error muy típico", explica Valls. "Debemos dejar que la lejía actúe unos 10 o 15 minutos, lo que tarde en secarse y, solo entonces, aclarar con agua si queremos asegurarnos de que no queden restos de cara a volver a trasladar a nuestros loros".

En los casos en los que no tenemos la opción de sacar a nuestros loros de su espacio, lo que podemos hacer es utilizar otros desinfectantes, como los disponibles en tiendas de animales o clínicas veterinarias que, además de ser eficaces, no son tan problemáticos a la hora de utilizarlos con los animales. "No hay tanto riesgo como con la lejía, por lo que es una muy buena alternativa, aunque más cara", detalla.

En cualquier caso, siempre debemos tener presente que hacer una mala desinfección o permitir el contacto de desinfectantes como la lejía cerca de nuestros loros puede provocarles grandes problemas de salud e incluso la muerte. "Es muy peligroso, les irrita el cuerpo, se pueden intoxicar, la inhalación puede llegar a producirles la muerte... Jamás debemos permitir el contacto directo", concluye.