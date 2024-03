Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono a su exmujer, Adamari López: "No supo manejar las cosas"

En una entrevista que concedió recientemente a Yordi Rosado, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López ha hablado sin tapujos de los motivos de su divorcio con Luis Fonsi, con quien estuvo casada entre los años 2006 y 2010.

A pocos meses de que se cumplan 14 años desde su ruptura amorosa, Adamari ha revelado que el coach de La voz fue quien tomó la decisión de separarse, comunicándole la noticia por medio de una llamada telefónica. "Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia", ha confesado la puertorriqueña sobre la "fría relación" que mantenían cuando su exmarido "hacía promoción" de su música.

De esta forma, entre los rumores de infidelidad por parte del cantante que ya envolvían al extinto matrimonio, se añaden ahora sus apretadas agendas de trabajo como uno de los principales motivos tras su ruptura, la cual, igualmente, pilló por sorpresa a Adamari, pues pensó que tan solo estarían atravesando un bache en su relación.

"Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije 'cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad'", ha contado la conductora de televisión. "Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto", ha añadido.

Y es que, según ella misma ha explicado, "él no era mucho de hablar". "Vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más", ha relatado.

A pesar de que fue una etapa complicada de su vida -pues, por ese entonces, luchaba contra un cáncer de mama-, lo cierto es que no le guarda ningún rencor al cantante de Despacito: "No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera".

Aun así, la manera abrupta en la que se produjo el divorcio supuso un gran reto a la hora de rehacer su vida -"En ese momento, no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza"-, hasta el punto de que tardó "como dos años" en recuperarse bien y volver a sentirse plena.