Diego Matamoros y Marta Riumbau han roto, aunque aún siguen viviendo juntos: "Ella empieza a estar un poco cansada"

La salud de Diego Matamoros preocupa a su entorno y a sus seguidores. El influencer tuvo que ser nuevamente intervenido por las complicaciones derivadas de la enfermedad degenerativa que sufre y que afecta a la espalda y columna vertebral. Una dolencia que le genera fuertes dolores y que le obliga a tener que acudir a revisiones periódicas.

Sin embargo, Diego no pierde el optimismo y comparte en sus redes sociales imágenes y vídeos en los que se le ve aparentemente feliz. Y eso que su relación con Marta Rimbau ya es cosa del pasado.

Me explican que, aunque los influencers conviven en la casa de ella, entre ellos no hay nada más que una amistad entrañable. De hecho, ambos esperan que Diego pueda mudarse pronto a otro lugar para empezar un nuevo camino: "Está tardando demasiado en irse de la casa y Marta ya empieza a estar un poco cansada de esta situación. Entiende que no es fácil, pero ella necesita pasar página".