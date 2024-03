Gloria Camila vuelve a pasar por quirófano: "Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta"

Gloria Camila nunca ha negado los diferentes retoques estéticos a los que se ha sometido, y, por ello, ha contado a través de sus redes sociales su último paso por quirófano. Como ocurría hace unos años, la joven se someterá a un aumento de pecho con la esperanza de mejorar su escote y elevar su cuerpo.

Aunque anteriormente ya se sometió a una operación parecida, no llegó a conseguir el objetivo que buscaba, por eso ahora ha vuelto a darle una segunda oportunidad. Así, a través de su perfil de Instagram, la televisiva ha dado a conocer a todos sus seguidores la decisión que ha tomado: "Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta con el resultado, pero ha llegado el momento de ponerle solución".

Junto a unos de sus doctores de confianza, la hija de Rocío Jurado volverá a "rediseñar" su escote para conseguir la forma deseada. Además, para ayudar a todas las seguidoras que se encuentren en su "misma situación", ha decidido "compartir el proceso paso a paso".

"Empiezo retransmitiendo mi consulta. ¡Estoy muy emocionada!", ha escrito en su perfil junto a un vídeo. Asegurando que es "sin filtros", como así se puede leer en un hashtag, la influencer se puede ver explicándole a su doctora qué es lo que busca hacerse.

"El pecho femenino no tiene volumen en el tercio superior y el volumen viene en el tercio inferior, eso sería una forma natural. Pero tú tienes el efecto invertido y tu complejo aureola-pezón no acompaña", le ha explicado la especialista en el vídeo para entender el porqué no se siente a gusto con la forma de su pecho.