Anni B Sweet, la artista que reivindica la escucha frente al consumo: "La música se ha convertido en un bien de usar y tirar"

Burbuja cómoda y elefante inesperado (2022), compuesto por Anni B Sweet e Íñigo Bregel, y producido íntegramente por Bregel, se ha convertido en un álbum de culto en muy poco tiempo. Las melodías setenteras, las letras intimistas y la armonía de las voces atrapan.

Son canciones que se desgranan con placer y que invitan a ser revistadas. Crean adicción. En un mundo marcado por la velocidad con la que se superponen los lanzamientos, un artefacto musical como Burbuja cómoda y elefante inesperado —rico en matices— es una rara avis.

El próximo 21 de marzo, Anni B Sweet e Iñigo Bregel, de Los estanques, ofrecerán su último concierto juntos en la Riviera de Madrid, dentro del Bee Week.

La artista Anni B Sweet. Cedida

"Se trata de una colaboración puntual. La recepción ha sido preciosa y estamos muy agradecidos de que un álbum de estas características haya tenido una respuesta tan bonita en estos tiempos. Ahora cada una de las partes vamos a seguir con nuestros discos en sus formatos originales. Llevamos mucho tiempo currándonos nuestros proyectos y eso hay que seguir cuidándolo y no abandonarlo", opina Anni B Sweet.

La artista añade: "Estoy componiendo temas para mi nuevo álbum. Tengo muchas ideas desordenadas". La prueba de que cada uno han seguido trabajando en paralelo es que Los estanques lanzan disco en mayo. "Es el momento para dejarlo. Ha sido todo tan bonito que dejarlo ahora nos mantendrá un recuerdo perfecto. Es un disco que hemos mimado mucho", opina Bregel.

Ambos coinciden en su amor por las estructuras complejas, las letras cuidadas y el rock setentero psicodélico. "Es una música muy rica en todo tipo de detalles: la melodía, la atmósfera, los arreglos, las letras... Está llena de juego y me inspira a la hora de componer. Cuando Íñigo y yo nos conocimos, nos mandábamos referencias musicales todo el rato, fue lo que nos conectó. Gracias a él he conocido artistas y canciones de aquella época maravillosa y que ahora forman parte de mis influencias".

Convencen en su música los cambios de ritmo: esas estructuras saltarinas, como sucede en Tu pelo de flores, la canción que los unió. "Los cambios de ritmo los marca cada tema. Una buena manera de transmitirlo es a través de la producción. Íñigo hizo muy buen trabajo. También a la hora de ordenar los temas y marcar ese ritmo de un tema a otro, haciendo que todo cobrase sentido al escuchar el disco de arriba abajo".

El resultado es una obra redonda con canciones que, a pesar de haber sido escritas antes de que se juntaran, componen un todo armonioso y conceptual. "Es una bonita casualidad. El 90% de las letras ya estaban escritas. Las de Íñigo ya las había escrito antes de que nos conociéramos y formaban parte de su siguiente disco y las mías ya estaban escritas porque esos temas formaban parte de lo que iba a ser mi siguiente álbum en castellano. Juntos, cuentan una misma historia. La producción tiene mucho carácter: aunque haya colores diferentes, la atmósfera es parecida".

Foto promocional de Los estanques. Sergio Albert

A pesar de los referentes vintage, el disco es hijo de su tiempo. Íñigo subió la canción de Anni Tu pelo de flores a sus redes y la mecha prendió. "Me gustó mucho cómo Íñigo produjo esa canción. Así nació una conexión muy especial que nos llevó a seguir compartiendo ideas hasta formar un álbum".

El disco autoproducido habla también de la evolución del sector en España. Anni B Sweet fichó por el sello independiente Subterfuge en la primera década de los 2000. Desde sus inicios, cuando se mudó a Madrid a estudiar Arquitectura y desde su participación en Open Mics, la industria ha sufrido varias disrupciones: la gran recesión de 2008, la crisis de los sellos indies, la pandemia, la irrupción del rap y la música urbana en los festivales...

"La música ya era un sector en crisis cuando empecé. Todos los cambios se reflejan en la cultura. La música se come su crisis propia y la de todo lo demás, no la conozco libre de dificultades. No sabría elegir un mal. Creo en la educación y los valores eso es más fuerte que la mayoría de las disrupciones, el problema es que tampoco parece ser una prioridad. Nos viene una sociedad desinformada y desorientada por el capitalismo que confunde el consumo con la escucha".

"El capitalismo", concluye, "se ha adueñado de la forma en la que nos acercamos a la música, ahora es un bien de consumo, de usar y tirar, más que algo para escuchar y cuidar".